Vendas de medicamentos de asma registram aumento de 51% no Brasil

As vendas de medicamentos para asma registraram um aumento de 51% nos últimos meses Brasil, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e maio, o salto foi de 33%, de acordo com um levantamento da InterPlayers, hub de negócios da saúde e bem-estar.

Segundo a empresa, o aumento na compra de medicamentos contra asma está atrelado a própria evolução do mercado para esse tipo de medicamento e a maior preocupação dos pacientes com a doença, em especial no período de pós pandemia. O Rio Grande do Sul foi o estado com maior alta, de 38 %, seguido do Distrito Federal, Paraná e Goiás.

“A asma é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Nos países de baixa renda, calcula-se que comprometa 300 milhões de pessoas, provocando de 40 a 50 mil mortes anuais e gastos na ordem de US$ 10 a 20 bilhões a cada ano”, diz ”, disse Ilo Aragão de Souza, gerente de Inteligência Comercial da empresa.

“No Brasil, tem sido uma relevante causa de hospitalizações, e representa um dos maiores gastos do SUS. Nesta época do ano o quadro se agrava. Há um aumento nos índices de crises de asma devido ao frio, poeira, mofo e por conta de passarmos mais tempo em ambientes fechados, aumentando a exposição aos fatores desencadeantes”, completa.

