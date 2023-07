Veja o melhor horário para tomar café da manhã para evitar diabetes

Não é apenas o tipo de dieta que interfere na diminuição do risco de diabetes tipo 2. O horário das refeições também tem o seu papel, segundo um estudo publicado no Jornal Internacional de Epidemiologia com base em informações de 103.312 adultos. No caso da primeira refeição do dia, a análise apontou que tomar o café da manhã depois das 9 horas aumenta em 59% a possibilidade de desenvolver a doença em relação a quem faz o desjejum antes das 8 horas.

“Sabemos que o horário das refeições desempenha um papel fundamental na regulação dos ritmos circadianos e no controle da glicose e lipídios, mas poucos estudos investigaram a relação entre o horário das refeições ou o jejum e o diabetes tipo 2”, diz Anna Palomar-Cros, pesquisadora do ISGlobal e primeira autora do estudo em comunicado.

No estudo, feito em parceria com um instituto francês, voluntários do NutriNet-Santé preencheram formulários sobre suas dietas e horários das refeições ao longo de 24 horas em três dias não consecutivos por dois anos. Depois, os pesquisadores calcularam a média dos registros alimentares no período e, ao longo de sete anos, avaliaram a saúde dos participantes.

Durante todo o período de análise, foram registrados 963 novos casos de diabetes tipo 2 e o risco de doença foi significativamente maior entre os que tomavam café da manhã mais tarde. “Biologicamente, isso faz sentido, já que pular o café da manhã é conhecido por afetar o controle da glicose e lipídios, bem como os níveis de insulina”, explica Palomar-Cros.

O grupo observou ainda que a mesma regra vale para o jantar: comer após as 22 horas também aumenta o risco de ter a doença. “Nossos resultados sugerem que uma primeira refeição antes das 8 horas e uma última refeição antes das 19 horas podem ajudar a reduzir a incidência de diabetes tipo 2”, afirmou Manolis Kogevinas , pesquisador do ISGlobal e coautor do estudo.

Em 2018, a mesma equipe coordenou um estudo que apontou evidências de que jantar antes das 21 horas é um fator que pode ajudar a reduzir em até 20% o risco de câncer de mama ou de próstata.

Estudos dessa natureza reforçam a importância da crononutrição, a combinação entre dieta e ritmo circadiano para evitar o aparecimento de doenças crônicas, entre elas, a diabetes.

