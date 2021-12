Veja como acessar comprovante de vacina durante apagão do ConecteSUS

Com o apagão dos dados sobre vacinação disponíveis no ConecteSUS, plataforma do Ministério da Saúde atacada por hackers nesta sexta-feira, 10, a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital foi afetada e ficará indisponível até que o problema seja revertido. Quem precisa do comprovante, pode acessar plataformas estaduais e municipais que contêm as informações, que estão disponíveis em locais como São Paulo, Ceará, Curitiba e Recife.

Os sites e aplicativos desenvolvidos pelos estados e municípios funcionam como “passaporte da vacina” para eventos, shows, bares e restaurantes, mas também permitem acessar a situação vacinal contra a Covid-19. Veja lista abaixo.

Com o ataque, além do ConecteSUS, estão fora do ar o e-SUS Notifica e o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). O Ministério da Saúde informou que trabalha para reverter o problema e que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal foram acionados para ajudar nas investigações.

Aplicativos que emitem certificado de vacinação:

VaciVida – São Paulo

esaudeSP – Cidade de São Paulo

Continua após a publicidade

Saúde Já – Curitiba

Carteira de Vacinação Digital – Salvador

Conecta Recife

Ceará App

Giro VEJA: Bolsonaro alimenta novela do passaporte da vacina com ataque a Doria