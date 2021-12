Sites do Ministério da Saúde com dados sobre vacinas sofrem ataque hacker

Plataformas do Ministério da Saúde que contêm dados sobre vacinação sofreram um ataque hacker na madrugada desta sexta-feira, 10, e estão fora do ar. Segundo a pasta, o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o ConecteSUS estão indisponíveis e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal foram acionados para ajudar nas investigações.

Com o ataque, não é possível fazer a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital. “O Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o reestabelecimento das plataformas”, informou, em nota, o ministério.

Em Belo Horizonte, o ministro Marcelo Queiroga disse à TV Globo que está sendo realizado um trabalho para que os sistemas voltem a funcionar o mais rápido possível. “Está sendo investigado e, assim que tiver algum culpado, será exemplarmente punido.”

O ataque ocorre no auge da crise entre o governo federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela exigência do passaporte da vacina para a entrada de viajantes no Brasil por via aérea. Contrariando as recomendações da agência, o governo optou por exigir quarentena de cinco dias para os não vacinados. As novas regras entram em vigor neste sábado, 11.

Giro VEJA: Bolsonaro alimenta novela do passaporte da vacina com ataque a Doria

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768