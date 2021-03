Vacinas da Moderna e da Pfizer têm 90% de eficácia na prática, diz CDC

As vacinas contra o novo coronavírus desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer-BioNTech apresentam alta eficácia na prevenção de infecções sintomáticas e assintomáticas da Covid-19 no mundo real. Segundo dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), nesta segunda-feira, 29, duas semanas após a aplicação da segunda dose, a eficiência dos imunizantes é de 90%. A proteção já é alta no mesmo período após a primeira injeção: 80%.

Entre 14 de dezembro de 2020 e 13 de março de 2021, 3.950 pessoas com alto risco de exposição foram analisadas. Neste período, 62,8% dos participantes receberam duas doses da vacina. Os demais, 12,1%, receberam apenas a primeira injeção. Nenhum tinha sido contaminado previamente.

Semanalmente, todos os voluntários realizaram testes de PCR. As amostras foram auto-coletadas e enviadas a uma central de testes, o que permitia a detecção de casos assintomáticos. Eles também eram questionados sobre a presença de sintomas característicos da doença, incluindo febre, calafrios, tosse, falta de ar, dor de garganta, diarreia, dores musculares ou perda do olfato ou paladar.

Os resultados mostraram que houve 0,19 infecções por 1.000 pessoas-dia entre aqueles que receberam uma dose da vacina. Entre as pessoas não vacinadas, essa taxa foi de 1,38. Outro dado interessante: 58% das infecções foram detectadas antes que as pessoas apresentassem sintomas da doença e apenas 10,2% dos infectados foram assintomáticos.

O estudo também sugere que a vacina protege contra novas variantes e indica que a probabilidade de transmissão da doença por pessoas vacinadas é rara. “Este estudo mostra que nossos esforços nacionais de vacinação estão funcionando”, disse Rochelle P. Walensky, diretora do CDC., em comunicado à imprensa.

O período avaliado – duas doses após as injeções – é referente ao tempo que o corpo demora para produzir anticorpos que protegem contra a infecção. Dessa forma, as pessoas são consideradas “parcialmente vacinadas” duas semanas após aplicação da primeira dose e “totalmente vacinadas” duas semanas após da segunda dose dessas vacinas, já que ambas são aplicadas em regime de duas doses. Até o momento, apenas o imunizante da Janssen, farmacêutica do grupo Johnson & Johnson exige apenas uma dose.

Segundo o CDC, este é o primeiro de vários estudos conduzidos nos EUA sobre a eficiência de vacinas contra a Covid-19. Os resultados vão ao encontro de estudos anteriores, realizados no Reino Unido e em Israel. Tanto o imunizante da Pfizer quanto o da Moderna são produzidos a partir de uma nova tecnologia, chamada mRNA.