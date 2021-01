Vacinação começa até 4 dias após aprovação da Anvisa, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a vacinação contra a Covid-19 começará no Brasil de três a quatro dias após a Anvisa conceder a autorização para uso emergencial. “No primeiro dia que chegar a vacina ou que a autorização [pela Anvisa] for feita, a partir do terceiro ou quarto dia [a vacina] já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação”, disse Pazuello durante evento para apresentação do Plano Estratégico de Enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, em Manaus.

Na última sexta-feira, 8, o Instituto Butantan e a Fiocruz submeteram à Anvisa o pedido de uso emergencial de suas respectivas vacinas contra a Covid-19. No Brasil, o Butantan é responsável pela produção e distribuição da CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac. Já a Fiocruz é responsável pela vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A Anvisa tem até dez dias para emitir o parecer final sobre a liberação da vacina.

Pazuello reforçou ainda que “todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia”. “A vacinação vai começar no dia D, na hora H, no Brasil. A prioridade já está dada. A prioridade é o Brasil todo”, afirmou. O ministro também ressaltou que a vacina será gratuita e não obrigatória “no que depender do presidente da República e do Ministério da Saúde”.