Vacina da Pfizer contra vírus que causa bronquiolite em bebês é aprovada

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 1°, o registro da vacina da farmacêutica Pfizer contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite, infecção respiratória que pode levar recém-nascidos e bebês à morte. O imunizante Abrysvo é aplicado em gestantes e demonstrou eficácia de 81,8% para proteção contra a doença desde o nascimento até os três meses de idade. A agência também liberou a vacina para a população acima de 60 anos, que é grupo de risco para a doença.

A vacina foi a primeira indicada para aplicação em grávidas com o intuito de proteger bebês contra o vírus e, em agosto do ano passado, recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA). Após o aval da agência regulatória americana, a farmacêutica deu entrada na solicitação para uso no Brasil. Estados Unidos e Europa aprovaram a dose única da vacina tanto para gestantes quanto para idosos.

“Depois de muitos anos buscando estratégias contra vírus sincicial respiratório, a principal causa de internação entre crianças menores de 2 anos, finalmente, encontramos duas frentes importantes de intervenção: um anticorpo específico para ser aplicado no bebê ao nascer e, agora, a vacinação das grávidas. Esperamos que estejam no mercado em breve”, afirma o pediatra Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

“O vírus causa 80% das bronquiolites nas crianças e 40% a 50% das pneumonias nos primeiros anos de vida, trazendo uma repercussão enorme, como visitas a serviços de emergência, uso de antibióticos, internações, falta dos pais ao trabalho. A carga dessa doença é enorme”, completa.

Nos testes de fase 3, que embasaram a aprovação, a vacina teve ainda eficácia de 69,4% para proteger contra episódios de bronquiolite na análise em crianças com até seis meses de idade. Segundo a farmacêutica, a dose única pode ser aplicada em grávidas entre as semanas 24 e 36 de gestação.

“Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Essa estratégia representa um grande avanço na proteção contra o VSR, um vírus capaz de impactar profundamente as famílias”, explicou, em nota, Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil

Também em nota, a empresa disse que o imunizante ainda vai ser submetido à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para ter seu preço definido.

“Reafirmamos que a Pfizer está preparada para atender às necessidades do Brasil e se mantém aberta para trabalhar em parceria com o governo e com a rede privada, buscando proteger o maior número possível de pessoas elegíveis para a vacina contra um vírus tão desafiador para o sistema de saúde como o VSR.”

Doença perigosa para crianças

A bronquiolite pode levar a quadros graves e até causar a morte de pacientes com menos de 2 anos, principalmente os prematuros e aqueles que vivem com doenças crônicas, como problemas cardiovasculares.

O vírus causa infecções das vias respiratórias e dos pulmões, podendo levar a quadros de pneumonia. Em episódios de bronquiolite, há febre baixa, dor de garganta, dor de cabeça e secreção nasal. Os pais devem ficar atentos se a criança começar a apresentar febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, chiado no peito, além de lábios e unhas arroxeados. Nesses casos, é importante buscar auxílio médico para verificar a necessidade de internação.

Embora seja associada aos períodos mais frios do ano, normalmente no inverno, a infecção tem afetado as crianças pequenas em diferentes épocas do ano, inclusive no verão, indicando uma mudança na sazonalidade do vírus.

Segundo a última edição do Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o país enfrenta aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e o incremento tem relação com episódios de vírus sincicial respiratório.

“Se olhamos apenas para as crianças, onde principalmente o VSR e o rinovírus estão mais presentes nas internações, vemos claramente o sinal de aumento expressivo de SRAG”, disse Marcelo Gomes, coordenador do boletim, em comunicado sobre o balanço divulgado em 28 de março.

Vacina para idosos

No fim do ano passado, uma versão exclusiva para idosos teve o registro aprovado pela Anvisa. O imunizante Arexvy, da farmacêutica GSK, que demonstrou eficácia de 94,1% para evitar o risco de episódios graves de doença do trato respiratório inferior relacionada ao vírus.

A vacina é aplicada em dose única, de forma intramuscular, e é indicada para pessoas de 60 anos ou mais. O pedido da farmacêutica se enquadrou como prioritário em virtude da gravidade dos desfechos após a infecção.