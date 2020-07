O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, Robert R. Redfield, afirmou nesta semana que a pandemia de coronavírus pode ser controlada nos Estados Unidos em até oito semanas se todos estiverem usarem máscaras.

“As máscaras de tecido são uma das armas mais poderosas que temos para retardar e impedir a propagação do vírus, especialmente quando usadas universalmente em um ambiente comunitário”, afirmou em entrevista para o Journal of American Medical Association.

Redfield também citou um estudo que mostrou que as máscaras ajudam a reduzir a propagação. Segundo os pesquisadores, a transmissão do vírus foi reduzida entre os 75.000 profissionais de saúde do estado de Massachusetts, depois que o uso obrigatório de uma máscara foi implementado no final de março, associado à aplicação em massa de testes de diagnóstico para aqueles que apresentaram sintomas da doença.

Em meio a recordes diários de novos casos de Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se disse contrário à recomendação da própria força-tarefa do governo sobre o uso obrigatório de máscaras faciais de proteção. “Acho que a máscara é um bem, mas quero que as pessoas tenham uma certa liberdade. Não acredito que seja necessário levar em consideração uma obrigação em nível nacional. E não estou de acordo com quem diz que se usarmos máscara, a pandemia desaparece”, disse à Fox News.

O país já ultrapassou a marca dos 3,5 milhões de infectados.