União Europeia oferece vacinas contra a Covid para a China

Diante da explosão de casos de Covid-19 na China, a União Europeia anunciou a oferta gratuita de doses de vacina contra a doença para o país nesta terça-feira, 3. A quantidade a ser doada e os fabricantes dos imunizantes não foram informados, segundo a agência de notícias Reuters. Em coletiva, um porta-voz da Comissão Europeia informou que a China ainda não se posicionou em relação à oferta.

“Tendo em conta a situação da Covid na China, a comissária (da Saúde) Stella Kyriakides procurou os seus homólogos chineses para oferecer solidariedade e apoio à UE. Isso inclui conhecimento em saúde pública, bem como doações de vacinas adaptadas a variantes”, disse aos jornalistas.

À Reuters, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, não comentou a doação, mas declarou que o país tem aumentado as taxas de vacinação e a capacidade de tratamento dos pacientes. Também afirmou que tem capacidade de atender a demanda e que está aberta à “cooperação com a comunidade internacional”.

Na China, até o momento, são utilizados apenas imunizantes fabricados no país com vírus inativado. A tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), utilizada nas vacinas da Pfizer e da Moderna, não foi adotada.

O aumento de casos da doença, registrado desde dezembro, ocorreu após a flexibilização da política de Covid Zero adotada no país, com bloqueios rígidos, quarentenas e testagens em massa, vigentes desde 2020.