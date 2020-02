Um café da manhã farto pode ser a chave para emagrecer, diz estudo

De acordo com um novo estudo, tomar um bom café da manhã pode ser a chave para perder peso. Pesquisadores da Universidade de Lübeck, na Alemanha, descobriram que comer mais pela manhã ajuda a queimar duas vezes mais calorias do que comer uma refeição farta no jantar, por exemplo. Por outro lado, um café da manhã com baixas calorias aumenta o apetite, principalmente para doces.

Ficar saciado pela manhã ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e estimula um processo de metabolismo conhecido como termogênese induzida pela dieta (DIT, na sigla em inglês). A DIT refere-se ao número de calorias que o corpo gasta para aquecer o corpo e digerir os alimentos, segundo informações do Daily Mail. Esse processo é afetado de forma diferente, de acordo com os alimentos e horários das refeições.

“Nossos resultados mostram que comer mais no café da manhã, em vez do jantar, pode prevenir a obesidade e o açúcar no sangue”, disse Juliane Richter, autora do estudo.

Para chegar à conclusão publicada no periódico científico Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, os pesquisadores realizaram um experimento com 16 homens. No primeiro dia, os participantes consumiram um café da manhã de baixo teor calórico e um jantar com muitas calorias. No dia seguinte, foi o oposto: muitas calorias pela amanhã e poucas a noite.

Os resultados mostraram que o DIT foi 2,5 vezes maior quando a refeição de alto teor calórico foi ingerida pela manhã. O estudo também mostrou maior concentração de açúcar e insulina no sangue após a refeição noturna do que após a refeição matinal. Por fim, ingerir poucas calorias no café da manhã aumentou o apetite por doces. O estudo se junta às crescentes evidências de que a melhor maneira de perder peso é comer a maior refeição pela manhã e a menor à noite.

O DIT é visto como uma medida de quão bem nosso metabolismo está funcionando. Pesquisas anteriores mostraram que o DIT é menor em pessoas com obesidade, segundo o Daily Mail. Tanto a obesidade quanto o alto nível de açúcar no sangue podem levar a uma série de doenças como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes.

“Recomendamos que pacientes com obesidade e pessoas saudáveis ​​tomem um café da manhã amplo em vez de um jantar grande para reduzir o peso corporal e prevenir doenças metabólicas”, finaliza a pesquisadora.