Tatuagem do futuro promete ser indolor e sem sangue

Médicas ou estéticas, as tatuagens acabam levando muitas pessoas a desistir da técnica por medo da dor. Mas pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia desenvolveram um método que não necessita das temidas agulhas, é indolor e as picadas não causam sangramentos: um adesivo com microagulhas que depositam a tinta na pele. Assim, a tatuagem do futuro será mais acessível e mais fácil de ser aplicada.

No método, foram desenvolvidas agulhas menores do que um grão de areia feitas de tinta apropriada para tatuagens envolta em uma matriz solúvel. Após serem pressionadas na pele, as microagulhas se dissolvem, deixando apenas a tinta. É possível escolher desenhos com símbolos, letras, números e até imagens. Outra possibilidade é criar desenhos que só aparecem quando iluminados com luz ultravioleta.

Elas também podem ser aplicadas para cobrir cicatrizes, orientar tratamentos de radiação contra o câncer e restaurar mamilos após cirurgias de mama ou ainda em substituição às pulseiras para comunicar condições médicas graves, como diabetes, epilepsia e alergias.

Os estudos do grupo mostraram que as tatuagens podem durar ao menos um ano e há indícios de que elas podem ser permanentes.

“Esta poderia ser uma maneira não apenas de tornar as tatuagens médicas mais acessíveis, mas também de criar novas oportunidades para tatuagens cosméticas devido à facilidade de administração”, afirmou, em comunicado, Mark Prausnitz, investigador principal do artigo.

