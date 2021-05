Sputnik produzida no Brasil será exportada para América Latina

O primeiro lote da vacina Sputnik V produzido no Brasil pela União Química, será exportado para outros países da América Latina. Em nota, o Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento do imunizante contra Covid-19, disse que fará o controle de qualidade das doses antes de encaminhá-las para exportação.

“Depois do controle de qualidade no Centro Gamaleya, a vacina produzida pela União Química será exportada para outros países da América Latina para combater a Covid-19”, diz a nota.

A Sputnik V já foi registrada em 66 países. Na América Latina, vacina foi aprovada na Argentina, México, Nicarágua, San Vicente e Granadinas, Guiana, Honduras, Guatemala, Antígua e Barbuda, Panamá.

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.

After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021