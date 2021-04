SP antecipa para sábado vacinação de professores

O estado de São Paulo antecipou para sábado, 10, a vacinação contra Covid-19 de profissionais da educação a partir de 47 anos de idade, o que inclui professores e outras pessoas que atuam nas escolas das redes pública e privada. Inicialmente, a imunização deste grupo estava programada para segunda-feira, 12.

Enquanto na população em geral o cadastro no portal Vacina Já, do governo do estado de São Paulo, não é obrigatório. Os profissionais da educação precisam fazer um cadastro obrigatório na plataforma VacinaJá Educação. Os profissionais deverão informar número do CPF, nome completo e e-mail. Em seguida, eles receberão um link no e-mail indicado para validação e continuidade do cadastro. Caso este e-mail não esteja na caixa de entrada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo recomenda verificar a caixa de spam.

Na segunda etapa de cadastro, deve ser realizada a confirmação dos dados pessoais, além do fornecimento de dados adicionais, como o nome da escola em que trabalha, rede de ensino, município e cargo ocupado. Também é necessário anexar os holerites dos meses de janeiro e fevereiro.

É importante ressaltar que esse cadastro precisa ser validados pela diretoria ou secretária da unidade de ensino em que o profissional trabalha. Apenas após esta validação, o profissional receberá, por e-mail, o comprovante VacinaJá Educação, que contém um QRCode para verificação de autenticidade.

Sem a apresentação do comprovante, a pessoa não poderá ser vacinada. No momento da vacinação, além do comprovante de cadastro no site, o profissional da educação deverá apresentar RG e CPF. De acordo com o secretário da Educação, Rossieli Soares, até esta sexta-feira, 9, mais de 465.000 profissionais já foram cadastros, dos quais mais de 163.000 já foram validades e estão aptos a receber a primeira dose.

Também houve antecipação da imunização de idosos de 67 anos de idade, que agora começa na segunda-feira, 12, em vez de quarta-feira, 14. Essa faixa etária é composta por 350.000 pessoas.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já ou pelo WhatsApp através do número (11) 95220-2923. O registro agiliza o tempo de atendimento em cerca de 90% e evita aglomerações.