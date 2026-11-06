SemaClique: nova caneta de semaglutida chega ao mercado e divulga preço

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A caneta de semaglutida similar SemaClique, desenvolvida pela Brace Pharma, chega às farmácias custando a partir de R$ 333 no combo de três unidades. O medicamento para diabetes tipo 2 se destaca por permitir o ajuste da dose por cliques, o que facilita a adaptação do paciente e otimiza os custos do tratamento.

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Aprovada como medicamento similar em agosto deste ano e já autorizada a ter sua versão genérica, a caneta de semaglutida contra diabetes tipo 2 SemaClique chega às farmácias nesta sexta-feira, 6, e deve custar a partir de R$ 333.

Os valores foram divulgados pela farmacêutica Brace Pharma, do grupo EMS, que é a quarta empresa a iniciar a comercialização de canetas injetáveis semanais para obesidade desde a queda da patente da semaglutida em março deste ano.

O preço de R$ 333 é válido para o combo com três canetas. Caso a compra seja por unidade, o valor será de R$ 464,81.

O Semaclique é uma semaglutida sintética inspirada na semaglutida biológica que ficou mundialmente conhecida com os medicamentos Ozempic (para diabetes) e Wegovy (para obesidade), da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

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Como medicamento similar, tem o seu nome comercial e mantém o mesmo princípio ativo e eficácia do medicamento de referência, o Ozivy, da EMS, a primeira caneta injetável de semaglutida a ser produzida no Brasil e também a primeira a receber liberação para ter sua versão genérica registrada.

Ajuste da dose

Um dos diferenciais do medicamento destacados pela farmacêutica é o fato de que o paciente não precisa de canetas em diferentes dosagens para fazer a gradação do tratamento, porque o dispositivo permite fazer o ajuste por cliques, de modo que não é necessário comprar novas canetas a cada mudança indicada pelo médico.

Segundo a Brace Pharma, isso ajuda tanto no processo de adaptação do paciente — considerando os eventos adversos que podem levar à interrupção do tratamento por náuseas ou diarreia — quanto no peso no orçamento.

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Sobre a questão financeira, a empresa citou dados de um levantamento com 1.067 médicos que relataram que somente 28% dos pacientes aptos ao tratamento teriam condições pagar pelo medicamento.

“O paciente já lida com rotinas complexas e custos elevados. Nossa preocupação é facilitar essa jornada, tornar a adesão menos confusa e mais viável”, afirmou, em comunicado, Marcelo Neri, diretor executivo do Grupo EMS (Brace Pharma, Ofta e USK). “Tivemos um verdadeiro clique ao perceber que não se trata de multiplicar formatos, mas de mudar o conceito. Simplificar para que o paciente consiga seguir o tratamento sem se perder em cálculos ou versões diferentes”, completa.

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Veja os preços das canetas de semaglutida aprovadas para diabetes

Ozivy – EMS

Medicamento foi a primeira versão de semaglutida sintética fabricada no país. Indicado para diabetes tipo 2, já recebeu aval como genérico e se tornou o remédio de referência para genéricos e similares. Foi aprovado pela Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio deste ano e está à venda desde junho, com preço a partir de R$ 450

Semavy – Mantecorp, do grupo Hypera Pharma

O medicamento injetável está disponível desde o início de setembro com desconto de 67% em relação ao Ozempic, medicação biológica utilizada como referência. Pode ser armazenado fora da geladeira após aberto e, no tratamento com duração de três meses, cada caneta de 1 mg sai por R$ 333

Owozy – Ávita Care/Biolab/Sandoz

O medicamento foi incluído no programa de benefícios da empresa brasileira Biolab, chamado “Saúde em Evolução”, e deve estar disponível a partir deste mês. Os pacientes cadastrados vão pagar entre R$ 349 a R$ 488 por caneta, de acordo com a apresentação

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