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Saúde

Semavy, nova caneta de semaglutida nacional, chega hoje às farmácias do país; saiba o preço e descontos

Segundo Mantecorp, medicamento para diabetes terá desconto de 67% em relação à semaglutida biológica de referência

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h18 | Atualizado em 4 set 2026, 11h50
Caneta injetora azul e branca do medicamento Semavy da Mantecorp, com dosagem de 1mg visível no visor, sobre fundo azul claro
Semavy recebeu aprovação da Anvisa no final de julho (Hypera Pharma/Divulgação)
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Pouco mais de um mês depois da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a caneta à base de semaglutida Semavy, indicada para o tratamento de diabetes tipo 2, chega às farmácias brasileiras nesta sexta-feira, 4. O medicamento injetável estará disponível para os pacientes com desconto de 67% em relação ao Ozempic, medicação biológica utilizada como referência, de acordo com anúncio da Mantecorp, marca do grupo Hypera Pharma.

A Semavy recebeu aval da Anvisa em um pacote de aprovações de cinco canetas injetáveis para diabetes 2 no final de julho, um movimento resultante da corrida pelo mercado dos agonistas de GLP-1 diante da queda da patente da semaglutida em março deste ano.

Embora tenha o Ozempic (Novo Nordisk) como referência, não se trata de semaglutida biológica, mas uma versão sintética de produção nacional.

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Um ponto de semelhança entre a caneta dinamarquesa e a Semavy, que não é um produto similar nem genérico, é o fato de que o medicamento brasileiro também pode ser armazenado fora da geladeira após aberto.

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“Pensando em mais praticidade para o paciente no dia a dia, inclusive durante viagens e deslocamentos, depois de aberta a caneta de Semavy pode ser mantida em temperatura ambiente por até seis semanas, sem necessidade de refrigeração”, disse, em nota, a Mantecorp.

Quanto a Semavy vai custar?

Assim como já ocorre com outros medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, que ficaram conhecidos como “canetas emagrecedoras”, a Semavy está dentro de um programa de acompanhamento dos pacientes que inclui descontos chamado Mantecorp Saúde.

No tratamento com duração de três meses, cada caneta de 1 mg vai custar R$ 333.

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“Semavy reúne qualidade, preço acessível e disponibilidade em todo o Brasil, facilitando a adesão e o acesso da população ao tratamento”, disse, em nota, Breno Oliveira, CEO da Hypera Pharma.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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Estudos com humanos

A empresa destaca que a medicação foi submetida a ensaios clínicos e é “a primeira semaglutida sintética com estudo fase 3 em humanos”.

Segundo o grupo Hypera Pharma, um estudo com 314 adultos diagnosticados com diabetes 2 que comparou a caneta nacional com o Ozempic constatou segurança e eficácia equivalentes entre as medicações tanto para o controle da doença quanto para a redução do peso. O acompanhamento durou 24 semanas e os resultados foram publicados no periódico científico Diabetes, Obesity and Metabolism.

Para os pacientes, vale lembrar que as medicações à base de semaglutida devem ser administradas com recomendação médica e acompanhamento profissional. Além disso, elas são vendidas com retenção de receita e devem ser compradas apenas em farmácias autorizadas para evitar os riscos à saúde das versões irregulares.

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