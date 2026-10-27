Owozy: preço de nova caneta de semaglutida para diabetes é divulgado

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A caneta Owozy, semaglutida sintética para diabetes tipo 2, teve seu preço revelado pela Biolab. Aprovada pela Anvisa após a queda da patente, o medicamento estará disponível no programa de benefícios da farmacêutica a partir de R$ 349. A chegada ao mercado está prevista para o último trimestre do ano, com diferencial de estabilidade por 42 dias a até 30°C.

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Aprovada no final de julho para uso no Brasil, a caneta de semaglutida sintética para o tratamento de diabetes 2 Owozy teve seu preço anunciado nesta terça-feira, 27, pela farmacêutica brasileira Biolab. O medicamento foi incluído no programa de benefícios da empresa, chamado “Saúde em Evolução”, e vai custar a partir de R$ 349 por caneta.

O Owozy foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em uma resolução que também liberou outras quatro canetas após a queda da patente da semaglutida no Brasil, ocorrida em março deste ano.

De acordo com a Biolab, o medicamento estará disponível no programa a partir do próximo mês e os pacientes cadastrados vão pagar entre R$ 349 a R$ 488 por caneta, de acordo com a apresentação.

Apresentação de 1 mg: valor unitário é de R$ 488, podendo chegar a R$ 349 por unidade na compra de três canetas

Apresentação de 0,5 mg: preço de R$ 444 por unidade

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O anúncio do preço medicamento dentro do programa de benefícios faz parte de uma estratégia da companhia, intitulada “Existe uma caneta que muda tudo: a do médico”, para incentivar o tratamento somente com prescrição médica e com acompanhamento especializado.

“Lançamos Owozy no Congresso Brasileiro de Cardiologia porque o tratamento começa com a avaliação médica. É o médico quem indica, acompanha e ajusta a terapia de acordo com as necessidades de cada paciente. Nosso papel é ampliar o acesso ao tratamento prescrito, com preços transparentes e suporte à adesão”, disse, em nota, Fabio Amorosino, presidente da Biolab & Co. O medicamento é resultado de uma parceria entre a Biolab e a Sandoz.

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Chegada do Owozy no mercado

A companhia informou que o Owozy deve chegar ao mercado brasileiro ainda neste ano, no último trimestre, mas a data exata não foi divulgada.

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A empresa destaca que um dos diferenciais do medicamento é a “estabilidade durante o uso por até 42 dias em temperaturas de até 30°C, oferecendo mais praticidade para a rotina dos pacientes”.