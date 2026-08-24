Anvisa aprova segunda caneta genérica de semaglutida; preço pode cair 35%

Ler Resumo





A Anvisa aprovou a Semaclique, a segunda caneta de semaglutida genérica para diabetes tipo 2, do laboratório Germed. Com potencial de ser 35% mais barata, ela intensifica a “corrida das canetas” no mercado. Inspirada em Ozempic e Wegovy, a versão genérica manterá o princípio ativo e eficácia, mas a data de comercialização ainda depende da definição de preço.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 24, a segunda caneta de semaglutida genérica para o tratamento de diabetes tipo 2. A liberação foi para o medicamento Semaclique, do laboratório Germed, que pode chegar ao mercado com um preço 35% mais baixo, conforme a lei dos genéricos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Na semana passada, a semaglutida da Germed já tinha recebido autorização da agência para comercialização como medicamento similar. Ele tem como referência a caneta Ozivy, da EMS, a primeira caneta injetável de semaglutida a ser produzida no Brasil e também a primeira a receber liberação para ter sua versão genérica registrada.

Tanto a Ozivy quanto o Semaclique são semaglutidas sintéticas fabricadas por empresas do mesmo grupo e inspiradas na semaglutida biológica que ficou mundialmente conhecida com os medicamentos Ozempic (para diabetes) e Wegovy (para obesidade), da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

Com suas versões genéricas, vão manter o mesmo princípio ativo e eficácia do medicamento de referência. A diferença é que não terão um nome comercial, como ocorre com medicamentos similares.

Continua após a publicidade

Outro ponto que difere diz respeito ao preço: o valor pode ser 35% mais barato, um ativo dentro de um cenário em que há uma “corrida das canetas” para conquistar um mercado aquecido pelas buscas pelo tratamento.

No entanto, o preço e a data de lançamento ainda não foram definidos. “O lançamento de Semaclique aguarda a aprovação de preço pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos)”, informou, em nota, a EMS.

Continua após a publicidade

A aprovação da caneta genérica da Semaclique foi para quatro apresentações de solução injetável subcutânea na concentração de 1,34 mg/ml em kits com canetas aplicadoras e agulhas.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Continua após a publicidade

Medicamento de referência

As duas canetas genéricas aprovadas têm como referência a semaglutida sintética Ozivy, aprovada pela Anvisa em maio de 2026, apenas dois meses depois da queda da patente da semaglutida biológica.

O Ozivy está à venda nas farmácias brasileiras desde 15 de junho de 2026, mas ainda não há previsão sobre a data de início de comercialização da versão genérica recém-aprovada.

Em comunicado divulgado na última semana, a EMS informou que isso deve acontecer “nos próximos meses”, depois que o preço do novo fármaco for definido e aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por estabelecer os preços máximos dos medicamentos no país.