Coronavírus: Secretaria de Saúde confirma primeiro caso no Rio de Janeiro

O primeiro paciente infectado pelo coronavírus no Rio de Janeiro foi diagnosticado nesta quinta-feira, 6. Ainda não há informações sobre a identidade nem o estado de saúde do primeiro caso. A secretaria de Saúde do Rio de Janeiro convocou coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos e informar se o paciente é brasileiro e se visitou recentemente algum país que registra a epidemia da doença.

Este é o oitavo caso confirmado no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou ainda um caso de coronavírus no estado do Espírito Santo e seis em São Paulo. Ao todo 636 casos suspeitos são monitorados pela pasta.

Na última sexta, 27, o secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, admitiu a possibilidade de que coronavírus chegasse ao Rio rapidamente, mas afirmou que não havia motivo para pânico. Santos afirmou ainda que o plano de contingencia foi desenhado em parceria com secretarias municipais de Saúde e o setor privado, no dia 31 de janeiro.

A exemplo da China, o governo anunciou a inauguração de um hospital com 75 leitos entre 30 e 40 dias. “Mais para frente, vamos inaugurar uma ala de vinte leitos em um hospital estadual para os pacientes diagnosticados. Quem não estiver com infecção grave deverá fazer tratamento domiciliar”, disse Santos.