Exame de contraprova em adolescente de SP dá positivo para coronavírus

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 5, que o exame de contraprova da adolescente diagnosticada com coronavírus em São Paulo deu positivo, mas afirmou tratar-se de um “caso atípico” e, por isso, não confirmou mais uma ocorrência de Covid-19 no Brasil.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério, “um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associado a mais um sintoma respiratório”. A adolescente não apresenta sintomas da doença, mas foi atendida na Beneficência Portuguesa de São Paulo e, em uma situação bastante incomum, foi submetida ao teste de coronavírus devido ao histórico de viagem para a Itália.

A jovem de 13 anos voltou da Itália no dia 1 de março e esperava o resultado da contraprova do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Ela saiu do Brasil com destino a Lisboa no dia 21 de fevereiro. Em 22 de fevereiro, foi de Lisboa para Milão e, em seguida, partiu de trem para as Dolomitas, cadeia montanhosa dos Alpes orientais no norte da Itália. No local, ela sofreu uma lesão e ficou um período internada no Hospital Dolomiti Sportclinic, localizado na região de Trentino-Alto Adigem, e retornou ao Brasil em seguida.

Dessa forma, o Ministério afirmou que o Brasil permanece com três casos de coronavírus confirmados e 531 suspeitos. Outros 315 casos já foram descartados por exame laboratorial.

Na quarta-feira 4, o terceiro caso foi detectado pelo Hospital Albert Einstein. O paciente é um administrador de empresas de 46 anos, colombiano, residente em São Paulo.

Ele foi atendido com sintomas como tosse, dor de gargante, mialgia, dor de cabeça e coriza e histórico de viagem para a Europa. O paciente viajou para a Espanha no dia 9 de fevereiro. Em 16 de fevereiro foi da Espanha para a Itália e em 22 de fevereiro, da Itália para a Áustria. No dia 28 de fevereiro foi da Áustria para a Alemanha e no dia seguinte, 29 de fevereiro, retornou a São Paulo.