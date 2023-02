“Schumacher está lá, mas não está”, diz ex-chefe de equipe

Eddie Jordan, ex-chefe da equipe de Michael Schumacher, revelou novos detalhes sobre o estado de saúde do heptacampeão de Fórmula 1. Segundo o irlandês, Schumacher está “lá, mas não está”.

A informação teria vindo de Mick Schumacher, ex-piloto da Hass e filho do campeão. “No que me diz respeito, fiquei tocado por isso, até porque não deve ser fácil saber que seu pai não pode fazer parte da família”, disse Jordan, que foi proibido de visitar o ex-piloto pela esposa Corinna Schumacher, no ano passado.

“Meu palpite é que Mick mostrou compaixão na maneira como falou sobre seu pai, quando a temporada não estava indo muito bem para ele. Ele foi trocado por outra pessoa, e essa é uma decisão difícil, ele tem outra luta para voltar e fazer seu nome, subir aquela escada novamente”, acrescentou Jordan, que deu a primeira chance a Michael Schumacher na F1 depois que o alemão fez sua estreia pela equipe no Grande Prêmio da Bélgica de 1991.

Schumacher impressionou desde o início e Jordan tinha como objetivo contratá-lo para a campanha de 1992, mas o ex-piloto acabou optando pela Benetton, onde conquistaria sua primeira vitória em 1994.

As informações sobre seu estado de saúde, desde o acidente de esqui, em 2013, no entanto são bastante limitadas, mesmo após o lançamento do documentário da Netflix, “Schumacher”, em 2021. “Meu amor por ele continuará sempre, enquanto eu respirar”, finalizou Jordan.