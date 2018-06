Por que o suco de laranja congelado ou pasteurizado é mais saudável

O suco de laranja é mais saudável se ingerido depois de passar pelo processo de congelamento, aponta estudo publicado no Journal of Functional Foods. Segundo o Daily Mail, a pesquisa descobriu que o corpo absorve mais antioxidantes do suco de laranja depois que ele descongela, especialmente em comparação com o suco fresco ou sucos pasteurizados, normalmente industrializados. Isso acontece porque quando descongelado, os elementos benéficos do suco são decompostos em partículas menores (carotenoides), facilitando a absorção pelo intestino.

Os carotenoides são importantes porque possuem propriedades de combate ao câncer – essas partículas podem ser convertidas em vitamina A, que ajudam a prevenir alguns tipos de cânceres. Eles também têm efeito anti-inflamatório e podem prevenir doenças cardíacas.

Absorção facilitada

Os resultados do estudo foram alcançados depois que os pesquisadores da Universidade de Sevilha, na Espanha, estudaram como o congelamento e a pasteurização (esterilização com calor) afetaram os antioxidantes presentes no suco da laranja geneticamente não modificado. De acordo com a pesquisa, o congelamento – procedimento muito utilizado na indústria alimentícia para preservar os líquidos – melhora a salubridade do suco, aumentando seu potencial de saúde.

O principal foco do estudo foi a bioacessibilidade dos carotenoides fitoeno e fitoflueno, ou seja, de que forma eles estão disponíveis para serem transferidos (ou absorvidos) do alimento para o sangue através do intestino.

Durante a investigação, os cientistas descobriram que o congelamento provoca a deterioração dos antioxidantes (carotenoides), no entanto, por eles se tornarem mais acessíveis, o efeito geral é positivo. “Apesar de a concentração de carotenoides nos sucos congelados ser menor do que no suco fresco, a redução no tamanho das partículas e a destruição do material celular produzido por esses processos permitem que a quantidade de carotenoides absorvida pelo intestino seja maior”, disse Paula Mapelli, co-autora do estudo.

Sucos industrializados

Segundo os pesquisadores, embora o suco fresco tenha níveis mais altos de antioxidantes, eles não são absorvidos de maneira eficiente pelo corpo. Por isso, a pasteurização – processo de aquecer o líquido para matar bactérias – também pode ser um excelente recurso para potencializar a absorção dos nutrientes do suco de laranja, ainda que seja menor do que os efeitos produzidos pelo congelamento.

“Os consumidores tendem a pensar que os sucos tratados são ‘menos saudáveis’ do que os sucos frescos. No entanto, o estudo mostrou que em relação ao teor de carotenoides que atinge o sangue e o tecido para nos proteger da doença, essa crença nem sempre é correta”, comentou Antonio Meléndez, professor de farmácia da Universidade de Sevilha.

Benefícios da laranja

Além de ter potencial para prevenir resfriados e gripes, por ser rica em vitamina C, a laranja ainda ajuda a prevenir uma série de doenças. Conheça algumas:

1. Câncer: Pesquisa publicada em 2003 mostrou que a ingestão de frutas cítricas, como laranja e limão, podem reduzir o risco de câncer de boca, laringe e estômago em até 50%.

2. Acidente vascular encefálico: Os cientistas também afirmaram que beber dois copos de suco de laranja por dia pode reduzir o risco de derrame; além disso, pessoas que recebem vitamina C diariamente têm 30% mais chances de ter um AVC.

3. Demência: De acordo com estudo realizado pela University College London e pela Universidade de Liverpool, ambas na Inglaterra, as frutas cítricas podem reduzir o risco de desenvolver degeneração cerebral incurável em até um quarto.