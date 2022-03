São Paulo registra queda de 84% em internações pela Covid-19 no estado

O governador de São Paulo, João Doria, informou nesta quarta-feira 30, que com a avanço da vacinação e mais de 92% da população elegível imunizada, 41 hospitais da rede estadual não tem mais nenhum paciente com Covid-19. “Temos menos de 2000 pessoas internadas com a doença. Desde janeiro deste ano, o número de internados pela Covid-19 caiu 84% em todo o estado”, disse o governador. “Uma boa notícia, já que estamos registrando quedas de internações pela doença provocada pelo coronavírus há oito semanas consecutivas, de forma homogênea, em todo o estado”, completou.

O governo paulista informou as baixas taxas de intenações na UTI: 23,3% no estado, sendo 28,6% na Grande São Paulo. “Ainda existe o vírus em circulação, mas a vacinação impactou sobremaneira sobre o controle da pandemia no estado”, afirmou o secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn. “São Paulo está dando um show de vacinação, em especial com as crianças que já tem 40% com duas doses”.

“”