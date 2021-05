São Paulo propõe barreiras em aeroportos e rodovias contra cepa indiana

Entre as medidas propostas estão aexigência de teste negativo para Covid do tipo RT-PCR para passageiros que cheguem a São Paulo vindos de voos do Maranhão, que identificou nesta semana a variante do vírus, ou da Argentina, que também tem casos confirmados da nova cepa. A exigência deve valer nos aeroportos de Congonhas e Campo de Marte, na capital paulista, e Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. As medidas devem valer a partir da próxima segunda-feira, 24.

Também foi sugerida a busca por pacientes sintomáticos em rodoviárias, que serão encaminhados para unidades de saúde próximas para a realização de teste RT-PCR. Caso o teste seja positivo, a pessoa deverá ser isolada e monitorada por dez dias. A medida contaria com parceria da Polícia Rodoviária Federal para triagem por parte das equipes de saúde na busca de sintomáticos, com medição de temperatura, no Terminal Rodoviário do Tietê e nas rodovias federais Fernão Dias e Presidente Dutra.

Além de Queiroga e Aparecido, Também participaram da reunião deste sábado representantes da Secretaria Estadual de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSD). Em nota, a prefeitura de São Paulo diz que o ministro Marcelo Queiroga estuda estender as medidas de São Paulo para âmbito nacional “por meio de um trabalho conjunto e articulado entre a Anvisa e as vigilâncias locais para o enfrentamento da pandemia no país, em especial com a circulação da variante indiana”. Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento não foram identificados casos da variável indiana no município.

Restrições