Maranhão confirma primeiro caso da variante identificada na Índia

O Maranhão confirmou nesta quinta-feira, 20, o primeiro caso da variante indiana do novo coronavírus, chamada. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde, Carlos Lula, em publicação no Twitter. Este também é o primeiro registro da cepa, chamada B.1617, no Brasil.

A variante foi identificada em tripulantes a bordo do navio MV Shandong da Zhi, atracado no litoral, próximo à costa do Maranhão. Segundo Lula, a equipe que atendeu a tripulação se deslocou por via aérea, foi testada antes e depois da ação e permanece em isolamento. Os demais profissionais em contato com o paciente estão sendo monitorados e testados. Em publicação no Twitter, o secretário afirmou também que foi iniciada a vacinação dos profissionais da área portuária.

No último domingo, 12, a Secretaria de Saúde do Maranhão revelou que um tripulante de 54 anos, de origem indiana, estava internado em um hospital da rede privada de São Luís com sintomas de Covid-19.

A variante identificada na Índia em dezembro é considerada uma preocupação global pela Organização Mundial da Saúde devido à suas mutações, que indicam maior transmissibilidade. O país enfrenta o pior momento da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 295.539 novos casos e 4.115 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma Our World in Data. Na última sexta-feira, 14, o governo brasileiro proibiu a entrada de estrangeiros em voos provenientes da Índia.

