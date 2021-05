Anvisa recebe pedido de uso emergencial de outra vacina da China

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa recebeu nesta terça um pedido de autorização temporária para uso emergencial, em caráter experimental, da vacina Convidecia, contra a Covid-19.

O pedido foi feito pela empresa Belcher Farmacêutica, representante do laboratório chinês CanSino Biologics no Brasil.

A agência reguladora diz que a análise da documentação já foi iniciada e que agora está sendo feita uma triagem para verificar se todas as informações foram devidamente apresentadas.

A Anvisa deve se manifestar em até sete dias úteis, caso todos os requisitos legais tenham sido cumpridos pela empresa solicitante.

O imunizante da CanSino, que é produzido a partir de um adenovírus humano não replicante, foi desenvolvido em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China. A vacina é oferecida em apenas uma dose.

Os ensaios clínicos da Convidecia foram desenvolvidos no Paquistão, na Rússia, no Chile, na Argentina e no México. Os dados desses estudos serão analisados pela Anvisa.