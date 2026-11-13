Rouquidão: entenda quadro que afeta Lula e pacientes com covid

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A rouquidão persistente de Lula levanta discussões sobre as causas da disfonia, desde o uso intenso da voz e histórico de saúde até a Covid-19. Entenda o que provoca a alteração vocal, quando buscar ajuda profissional e desvende mitos, como a ineficácia de chás e sussurros.

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Já na reta final das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentava um quadro de rouquidão e isso tem se mantido. O problema na garganta levou ao adiamento de seu primeiro discurso à nação após sua quarta vitória e foi percebido pelo mundo durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A condição é conhecida e pode ser desencadeada por inflamações, refluxo, uso indevido da voz e algumas infecções, inclusive a covid-19, que está em alta no Brasil.

Também chamada de disfonia, a rouquidão é uma alteração da qualidade da voz. Segundo a fonoaudióloga Nara Castanhas Zimermano, conselheira do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região do estado de São Paulo (Crefono 2), o quadro pode envolver mudanças no timbre, frequência, intensidade e estabilidade da voz, além de aumento do esforço para falar.

“Qualquer alteração na estrutura, na mobilidade, na elasticidade ou no funcionamento dessas estruturas pode provocar rouquidão.”

O presidente comentou sobre o estado de sua voz em uma live no YouTube nesta quinta-feira, 12, compartilhando os cuidados que está adotando.

“Ô, gente. Eu só queria que vocês compreendessem a minha rouquidão. Essa rouquidão já tá perdurando há 15 dias, eu tô tomando chá como jamais tomei na minha vida e a rouquidão tá demorando. Por isso que eu vou falar devagar para não cansar mais a voz.”

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Ao longo da campanha, com comícios e outras agendas, ficou evidente que o presidente fez bastante uso das cordas vocais, mas este não é o primeiro episódio envolvendo sua saúde vocal.

Em 2011, foi diagnosticado com câncer de laringe e submetido a sessões de quimioterapia e radioterapia. O tratamento foi finalizado no ano seguinte e o tumor não retornou. Há quatro anos, em 2022, ele fez uma cirurgia após ser detectada uma área de leucoplasia na laringe, condição que leva ao aparecimento de placas esbranquiçadas.

“É importante considerar que a voz do presidente apresenta características de rouquidão há muitos anos. Há um histórico de câncer de cabeça e pescoço com tratamento com radioterapia, o que enrijece as estruturas envolvidas na voz, e ele já operou prega vocal. Também vem de um uso muito intenso da voz para a campanha somado ao fator de envelhecimento”, explica Zimermano.

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Mitos e verdades sobre rouquidão

O mau uso da voz é um dos fatores que pode levar à rouquidão, assim como inflamações, infecções, refluxo, lesões nas pregas vocais e o envelhecimento. “Pode ser causada por fatores ambientais, como fumaça e poluição, e questões neurológicas de internações e funcionamento cerebral”, completa Zimermano.

Mas há mitos e o chá está entre eles, de acordo com a fonoaudióloga. “Mitos importantes sobre a rouquidão são achar que sussurrar melhora o quadro, que chás com mel e limão são curativos e pigarrear. Todos são mitos sem nenhuma eficácia no quadro.”

A especialista recomenda buscar ajuda profissionais se os sintomas durarem mais de 15 dias e o paciente apresentar:

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Perda repentina da voz

Cansaço ou esforço excessivo para falar

Dor ou ardência durante a fala

Sensação de algo preso na garganta

Dificuldade ou dor para engolir

Tosse e pigarro persistentes

O tratamento depende da causa e do estado do paciente. Normalmente, envolve técnicas e exercícios para reabilitação, repouso, uso adequado da voz e cuidados com a hidratação.

“A saúde vocal depende de um conjunto de hábitos que favorecem o funcionamento adequado das estruturas responsáveis pela produção da voz.”

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Rouquidão e covid

A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, é atualmente responsável pela maioria dos casos de covid-19 registrados no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, ela corresponde a 90% das amostras testadas pela vigilância genômica do órgão até o final de outubro.

Os sintomas da XFG são muito parecidos com os de outras subvariantes da Ômicron. Entre as manifestações mais comuns estão dor de garganta, rouquidão e alteração na voz, que pode ficar mais áspera ou acompanhada de sensação de irritação na região.

Um estudo publicado em janeiro deste ano na revista científica Journal of Epidemiology and Global Health analisou as características genéticas, clínicas e epidemiológicas da XFG e suas possíveis implicações para a saúde pública.

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Segundo os pesquisadores, “um ligeiro aumento na rouquidão ou voz áspera foi observado em pequenos grupos”, mas o dado não foi confirmado estatisticamente. Ou seja, ainda não há evidências suficientes para considerá-la um sintoma característico da variante.

Não há evidências de que a variante, identificada pela primeira vez no país em 2025, provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenir quadros severos da condição, especialmente entre os grupos de maior risco.