Vacina para covid-19: quem deve se vacinar ou tomar reforço diante de aumento de casos da doença

A tendência de aumento dos casos de covid-19 em 18 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, reacende dúvidas sobre a vacinação.

Atualmente, a estratégia do Programa Nacional de Imunizações está centrada na proteção de grupos que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença. Quem nunca tomou nenhuma dose contra a covid, porém, também pode receber o imunizante em qualquer unidade de saúde, reforça a infectologista Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI).

A vacinação de rotina contra a covid é destinada prioritariamente a três grupos. Bebês de 6 meses a crianças de 5 anos devem ter três doses da vacina, aos 6, 7 e 9 meses. Gestantes precisam de uma dose a cada gestação, e pessoas com 60 anos ou mais devem receber uma dose a cada seis meses.

Os grupos dos imunossuprimidos, ou seja, pessoas que têm a imunidade comprometida, também devem tomar uma dose por semestre. Para quem tem comorbidades, incluindo obesidade, diabetes e hipertensão, a vacinação é anual.

“Outros exemplos de comorbidades incluem pessoas que têm doenças cardíacas, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e doenças vasculares, além de demência ou transtornos mentais”, menciona Stucchi.

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Uma dose anual é recomendada ainda às pessoas que residem e trabalham em instituições de longa permanência, além dos trabalhadores da saúde, “desde a pessoa que atua na recepção ou faz a limpeza até o pessoal da assistência, incluindo médicos, enfermeiros, fonoaudiólogas e fisioterapeutas”, lembra a infectologista.

Populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, funcionários dos sistemas prisionais, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua, além dos trabalhadores dos correios, também devem tomar uma dose por ano.

“Aqueles que têm menos de 60 anos, não têm comorbidades nem fazem parte dos grupos especiais e já receberam a vacina não precisam ser vacinados de novo, de acordo com as orientações do momento”, esclarece Stucchi.

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“Mas aquelas pessoas que eventualmente nunca se vacinaram até hoje contra a covid podem receber uma dose da vacina, mesmo sem pertencer a nenhum desses grupos“, reforça.

Vacinas ainda protegem contra as novas variantes?

A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil neste ano. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico divulgado pela pasta.

Até o momento, não há evidências de que a variante provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. Além disso, as vacinas continuam protegendo contra os casos graves da doença, mesmo diante do surgimento de novas linhagens do coronavírus.

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“A variante XFG apresenta mutações de escape imunológico parcial, mas os dados de neutralização desses anticorpos mostram uma redução modesta na resposta de anticorpos que não vai comprometer a eficácia dos imunizantes contra os desfechos mais graves, como internações, complicações de vias aéreas inferiores e mortes”, diz Melissa Palmieri, vice-presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm-SP).

A variante é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Variante Sob Monitoramento (VUM), categoria que inclui linhagens do vírus com alterações genéticas que podem modificar suas características, mas cujos impactos ainda não são completamente conhecidos.

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a vigilância genômica do Sars-CoV-2 realizada em 2026 contabilizou 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre o início do ano e a 42ª semana epidemiológica. Nesse período, foram identificadas 127 linhagens diferentes do vírus. Entre elas está a XFG, que tem sido associada principalmente à rouquidão.

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O monitoramento identificou ainda amostras de JN.1, uma subvariante da Ômicron classificada pela OMS como Variante de Interesse (VOI), pois tem alterações genéticas com potencial de afetar características do vírus.

“Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos”, afirma a pasta. A distribuição dessas linhagens também apresentou um padrão semelhante nas diferentes regiões do Brasil, de acordo com o ministério.

Palmieri explica que a formulação atualizada dos imunizantes utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) mantém “relevante atividade cruzada e proteção robusta de memória celular contra a XFG e outras cepas em circulação do país”.

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A infectologista acrescenta que toda estratégia de vacinação está suscetível a ajustes, dependendo do perfil das variantes do vírus, queda acentuada da imunidade populacional e atualização anual das cepas.

“Neste momento, porém, a recomendação é vacinar conforme o calendário vigente“, afirma. “É importante que os grupos elegíveis estejam vacinados, porque são esses que têm o risco de agravamento da doença”.

O boletim do Ministério da Saúde aponta que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. Segundo o documento, há “leve sinal de aumento dos casos graves” em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS”, reforçou a pasta, em nota. Segundo o órgão, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas neste ano no país.