Rouco, Lula pede para ministro ler segundo discurso da COP31: ‘Me represente da forma mais efusiva possível’

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Lula, com a voz rouca, delegou a leitura de seu discurso na Cúpula de Líderes sobre Florestas na COP31 a Capobianco. O texto defendeu a ampliação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre e criticou a falta de recursos e liderança global. Enfatizou o compromisso do Brasil com a Amazônia e a redução do desmatamento.

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Rouco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta quarta-feira, 11, que o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, lesse o discurso preparado para a Cúpula de Líderes sobre Florestas, na COP31, em Antália, na Turquia. Seria o segundo pronunciamento de Lula no dia, após sua participação na cerimônia de abertura da conferência do clima da ONU.

Lula brincou com a própria voz e pediu que Capobianco o representasse “da forma mais efusiva possível”. “Não precisa falar rouco, não. Mas fale em tom de quem está fazendo muita coisa pela preservação ambiental”, disse o presidente.

O que o Brasil defendeu na cúpula sobre florestas?

No texto lido por Capobianco, Lula apontou a pobreza, a falta de recursos e a falta de liderança internacional como obstáculos à proteção das florestas tropicais. “O mundo reconhece o valor das florestas, mas ainda não está disposto a financiar sua proteção na escala necessária”, diz o discurso.

Os desafios do governo Lula 4

A mensagem defendeu a ampliação dos investimentos públicos e privados no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), apresentado na COP30, em Belém. Pelo modelo descrito no discurso, investidores recebem retorno sobre os recursos aplicados, enquanto países que conservam suas florestas passam a contar com uma fonte regular de financiamento. Segundo o texto, a iniciativa já mobilizou 7,8 bilhões de dólares e tem o endosso de 66 países e da União Europeia.

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Que compromisso o discurso apresentou para a Amazônia?

O texto afirma que a Amazônia continuará no centro da agenda ambiental do quarto mandato de Lula. A mensagem cita a redução do desmatamento e anuncia que o Brasil apresentará na COP31 um plano para interromper e reverter a perda e a degradação de florestas.

O discurso também defende transformar o chamado “arco da destruição” na Amazônia em um “arco da restauração”, com projetos de recuperação florestal e sistemas agroflorestais.

Leia a íntegra do segundo discurso

“Vim a Antália com mandato renovado pelo povo brasileiro para aprofundar um projeto de governo que coloca o desenvolvimento sustentável no topo de suas prioridades.

Esta Cúpula de Líderes é especial porque coroa um processo inédito para os países detentores de florestas tropicais.

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Nossa jornada começou em 2023, com a Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

Em parceria com a República do Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia, assinamos a Declaração “Unidos pelas Florestas”.

Na COP28, em Dubai, definimos o compromisso de deter e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030.

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Na COP30, em Belém, assumimos a tarefa de construir um Mapa do Caminho para alcançar esse objetivo.

A noção equivocada de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento pertence ao passado.

Estamos percorrendo um caminho que coloca os países detentores de florestas tropicais no centro das decisões globais sobre o clima.

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Não mais como parte do problema, mas como protagonistas.

Sabemos o que é preciso fazer.

Reconhecer o valor da floresta em pé e dos povos que a preservam; pôr fim à devastação; e restaurar as áreas degradadas.

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Temos diante de nós três desafios principais:

O primeiro é a superação da pobreza.

A degradação ambiental e o desmatamento estão relacionados a altos índices de violência e a baixos indicadores na área social.

A prosperidade baseada na floresta em pé também depende de políticas públicas que coloquem as pessoas como prioridade.

50 milhões de pessoas vivem no bioma amazônico sul-americano.

São habitantes de cidades de pequeno, médio e grande porte, que precisam de serviços, empregos e renda.

São comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas que dependem diretamente da floresta e de suas riquezas.

São agricultores que sabem que é possível produzir sem aumentar as pressões sobre a vegetação nativa.

A bioeconomia é uma das alternativas à exploração predatória dos recursos naturais.

Sistemas alimentares que valorizam a agroecologia demonstram que é possível produzir alimentos, gerar renda, recuperar a natureza e fortalecer a resiliência às mudanças climáticas.

O turismo sustentável também pode valorizar as culturas locais e ampliar as oportunidades econômicas das comunidades.

Os saberes tradicionais devem ser associados à pesquisa científica e à tecnologia de ponta para gerar inovação e prosperidade.

O segundo entrave é a falta de recursos.

O mundo reconhece o valor das florestas, mas ainda não está disposto a financiar sua proteção na escala necessária.

Mobilizamos menos de um terço desse valor.

Em Belém, apresentamos ao mundo uma proposta inovadora, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

A cooperação entre o Norte e o Sul Global é chave para proteger o planeta.

Esse mecanismo revoluciona a relação entre economia e conservação ambiental.

Não se trata de doação. Os investidores públicos e privados irão receber retornos financeiros sobre os recursos aplicados.

E os países que conservam suas florestas poderão contar com uma fonte constante de recursos para fortalecer suas políticas nacionais, respeitando suas próprias prioridades de desenvolvimento.

Com o TFFF, já mobilizamos 7,8 bilhões de dólares de diferentes parceiros internacionais.

A iniciativa conta com o endosso de 66 países e da União Europeia, incluindo países que concentram cerca de 90% das florestas tropicais do planeta.

Novos investimentos são bem-vindos.

A operacionalização do TFFF permitirá transformar compromissos em resultados concretos.

Senhoras e senhores,

O terceiro obstáculo é a falta de liderança.

Em 2026, o enfrentamento da mudança do clima saiu da agenda do G7 e do G20.

O planeta não pode mais esperar enquanto guerras e conflitos comerciais consomem tempo e recursos escassos.

A falta de compromisso com a redução de emissões e descarbonização das economias é uma grave ameaça às florestas tropicais.

Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilíbrio climático global pode se romper.

Mas minha mensagem aqui é de esperança.

Quando existe determinação dos governantes, políticas públicas consistentes e participação da sociedade civil, aquilo que parece impossível começa a se tornar realidade.

A defesa e o desenvolvimento da Amazônia ocuparam um lugar central em meu terceiro mandato e continuará assim no quarto.

O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade.

Nesta COP, apresentaremos nosso “Mapa do Caminho Nacional para interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal”.

Estamos no rumo certo para manter ou ampliar a área de vegetação nativa em nossos biomas até 2030, conforme nos comprometemos.

Registramos uma redução histórica no desmatamento em todos os biomas.

Na Amazônia, houve queda de 70%. No Cerrado, de quase 50%.

Acrescentamos 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas ao patrimônio ambiental brasileiro.

Desde 2023, foram 20 terras indígenas homologadas – uma extensão territorial maior que a da Bélgica.

Essas ações, que vêm mudando a realidade na região, contaram com o inestimável apoio do Fundo Amazônia. O Fundo foi retomado e o número de parceiros foi ampliado.

Setenta e cinco por cento dos municípios amazônicos se beneficiaram de projetos do Fundo.

Estamos transformando o “Arco da Destruição” na Amazônia no “Arco da Restauração”, com dezenas de projetos de restauração florestal e sistemas agroflorestais.

Já recuperamos 4,5 milhões de hectares de solos e pastagens degradadas. A meta é chegar a 40 milhões em dez anos.

Meus amigos e minhas amigas,

No próximo ano, inicia-se a Década das Nações Unidas para o Florestamento e o Reflorestamento, proclamada pela Assembleia Geral para o período de 2027 a 2036.

Nosso desafio será o de reunir vontade política, recursos financeiros e fomentar a cooperação internacional necessária para defender as florestas e as populações que vivem nesses biomas.

Essa é uma contribuição essencial para proteger o planeta dos efeitos nefastos da mudança do clima.

Contem com o Brasil.

Muito obrigado.”

Assista ao momento: