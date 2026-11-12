Tudo o que se sabe sobre a nova variante e a alta de covid-19 no Brasil

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O Ministério da Saúde registra um crescimento nos casos de covid-19 em dezoito estados, impulsionado pela variante Stratus (XFG) em 2026. Apesar do aumento de infecções, a avaliação oficial aponta baixo risco, sem sobrecarga hospitalar. A nova linhagem, com sintomas como rouquidão, não eleva a severidade clínica. As vacinas, disponíveis no SUS, mantêm eficácia contra casos graves. Leia mais sobre as recomendações e regiões afetadas.

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O Ministério da Saúde apontou uma tendência de crescimento nos registros de covid-19 em dezoito unidades da Federação no ano de 2026, impulsionada pela disseminação da variante XFG, conhecida como Stratus. Apesar do avanço das infecções e da identificação da nova linhagem em cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica, a avaliação oficial indica que todos os locais afetados permanecem em nível de baixo risco, sem registrar sobrecarga nos serviços hospitalares ou aumento significativo em casos graves e mortes. Saiba mais.

O que causou o recente avanço de covid-19 nos estados?

O avanço das infecções está associado à circulação da variante XFG, descendente da Ômicron e apelidada de Stratus, que dominou o cenário epidemiológico nacional em 2026. Mapeamento de vigilância genômica do Ministério da Saúde analisou 2.199 sequenciamentos até a 42ª semana epidemiológica e identificou 127 linhagens distintas. Classificada pela Organização Mundial da Saúde como Variante Sob Monitoramento, a linhagem possui alterações genéticas em análise, mas não há comprovação de maior severidade clínica nem da elevação da taxa de mortalidade ou de internações.

Quais sintomas a nova variante costuma apresentar?

A principal alteração identificada no monitoramento de saúde é a rouquidão. Os infectados também relatam frequentemente dor de garganta e mudanças no tom da voz, que pode apresentar aspecto mais áspero ou vir acompanhada de irritação local.

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Quais regiões registram maior alta nos diagnósticos?

O boletim epidemiológico registrou 118.851 casos de síndrome gripal decorrentes do coronavírus até a 43ª semana do ano. Uma elevação contínua de infecções é observada há pelo menos seis semanas em dezoito unidades da Federação: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Roraima, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Houve leve sinal de crescimento de ocorrências graves em Mato Grosso, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, contudo a incidência da enfermidade permanece baixa em todo o território nacional.

Quem deve tomar as doses de reforço da vacina?

O Programa Nacional de Imunizações prioriza grupos vulneráveis. Bebês de 6 meses a crianças de 5 anos devem receber três doses. Doses anuais são indicadas para pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, residentes e funcionários de instituições de longa permanência, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pessoas em situação de rua, trabalhadores dos correios e população privada de liberdade. Segundo Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia, quem tem menos de 60 anos sem comorbidades não precisa de nova aplicação, mas indivíduos nunca vacinados podem receber o imunizante.

Como as vacinas atuam diante da linhagem XFG?

A cepa apresenta mutações de escape imunológico parcial. No entanto, os testes de neutralização indicam apenas uma redução modesta na resposta de anticorpos, sem comprometer a eficácia das vacinas na prevenção de complicações graves, internações e óbitos. O Sistema Único de Saúde garante a aplicação gratuita dos imunizantes, tendo aplicado mais de 7,4 milhões de doses durante o ano. O Ministério da Saúde ressalta que a imunização continuada é a principal estratégia de proteção coletiva, recomendando também que sintomáticos evitem contato com grupos de risco e utilizem máscaras.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.