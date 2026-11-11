Covid: quais grupos devem se preocupar com a nova escalada do vírus

Ler Resumo





Com o aumento de casos de COVID-19 em 18 estados, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, especialmente para grupos vulneráveis. As vacinas ainda oferecem proteção contra as novas variantes como a XFG. Mantenha seu esquema vacinal atualizado e previna casos graves da doença.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Diante do aumento dos casos de covid-19 em 18 estados brasileiros, alguns grupos, como os idosos, devem ficar atentos à disseminação do vírus e adotar medidas preventivas: evitar aglomerações, manter a higiene das mãos e atualizar a vacinação, se estiver com doses atrasadas. Embora a maioria dos casos sejam leves, a doença é traiçoeira e pode levar à morte.

O Sars-CoV-2, causador da covid-19, está elevando o número de infecções há, ao menos, seis semanas, de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Desde o começo do ano até 4 de novembro, foram registrados 118 851 casos de síndrome gripal pelo vírus.

Embora a pasta classifique que o nível é de baixo risco nessas localidades, a covid é uma doença que pode evoluir para casos graves e mortes em grupos mais vulneráveis, como bebês, idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.

Nessas populações, o sistema imunológico acaba sendo mais frágil e, sem a vacinação correta, o vírus encontra terreno para se alastrar e causar danos.

Por isso, o Ministério da Saúde elaborou uma estratégia de vacinação que contempla esses grupos:

Continua após a publicidade

Bebês de 6 meses a crianças de 5 anos nunca vacinadas: três doses da vacina, sendo a segunda dose quatro semanas depois da primeira e a terceira oito semanas depois da segunda dose

três doses da vacina, sendo a segunda dose quatro semanas depois da primeira e a terceira oito semanas depois da segunda dose Gestantes: uma dose a cada gestação

uma dose a cada gestação Pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos: uma dose a cada seis meses

uma dose a cada seis meses Pessoas com comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão: uma dose por ano

Familiares e amigos dessas pessoas devem evitar o contato caso estejam com sintomas gripais e a máscara deve ser utilizada para evitar a disseminação do vírus.

Outros grupos

De acordo com o ministério, cerca de 15% dos casos da doença podem ser graves e 5% evoluem para episódios críticos, “com complicações como falência respiratória, trombose, ou sequelas neurológicas”.

A pasta relembra que crianças, adolescentes e adultos podem desenvolver síndromes inflamatórias potencialmente graves.

Continua após a publicidade

Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) – afeta crianças e adolescentes e se caracteriza como uma resposta inflamatória tardia exacerbada, requer hospitalização e pode ter desfecho fatal. E os sintomas respiratórios não estão presente em todos casos

– afeta crianças e adolescentes e se caracteriza como uma resposta inflamatória tardia exacerbada, requer hospitalização e pode ter desfecho fatal. E os sintomas respiratórios não estão presente em todos casos Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) – associada à covid-19 caracterizada por um amplo espectro de sinais e sintomas, incluindo alterações cardiovasculares, gastrointestinais, dermatológicas e neurológicas

Vacinas ainda protegem contra as novas variantes?

A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil neste ano. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico divulgado pela pasta.

Até o momento, não há evidências de que a variante provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. Além disso, as vacinas continuam protegendo contra os casos graves da doença, mesmo diante do surgimento de novas linhagens do novo coronavírus.

Continua após a publicidade

Segundo o boletim do Ministério da Saúde, a vigilância genômica do Sars-CoV-2 realizada em 2026 contabilizou 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre o início do ano e a 42ª semana epidemiológica. Nesse período, foram identificadas 127 linhagens diferentes do vírus. Entre elas está a XFG, que tem sido associada principalmente à rouquidão.

O monitoramento identificou ainda amostras de JN.1, uma subvariante da Ômicron classificada pela OMS como Variante de Interesse (VOI), pois tem alterações genéticas com potencial de afetar características do vírus.

“Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos”, afirma a pasta. A distribuição dessas linhagens também apresentou um padrão semelhante nas diferentes regiões do Brasil, de acordo com o ministério.

Continua após a publicidade

O boletim do Ministério da Saúde aponta que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. Segundo o documento, há “leve sinal de aumento dos casos graves” em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS”, reforçou a pasta, em nota. Segundo o órgão, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas neste ano no país.