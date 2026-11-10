Covid circula em 18 estados e tem tendência de alta há seis semanas
Neste ano, foram registrados 118 851 casos da doença, mas nível é de baixo risco, segundo Ministério da Saúde
A tendência de alta de casos de covid-19 no Brasil é observada há, ao menos seis semanas, e atinge 18 estados brasileiros, de acordo com boletim epidemiológico do Ministério da Saúde com dados até 4 de novembro. Apesar da alta, a pasta diz que todas essas localidades “permanecem em nível de baixo risco”.
Os números do levantamento vão do início do ano à semana epidemiológica 43, quando foram registrados 118 851 casos de síndrome gripal por covid-19.
A pasta informou que modelos ajustados para a série de dados apresentaram a tendência de crescimento de notificações nas últimas seis semanas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Os episódios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contabilizados pelo Boletim Infogripe (da Fiocruz) e divulgados na semana passada, também foram considerados.
“Em relação à covid-19, há leve sinal de aumento dos casos graves em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades”, diz o documento. “No entanto, os casos graves por covid-19 permanecem em níveis baixos no país.”
O crescimento das infecções pelo Sars-CoV-2 foi observado ainda em laboratórios particulares nas últimas nove semanas.
De acordo com o Ministério da Saúde, a alta de episódios era esperada. “Este aumento de positividade segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de covid-19 no segundo semestre.”
Apesar disso, o ministério informou que o país registra uma redução nos casos de covid-19 de 68,8% em relação ao mesmo período de 2025.
“Foram registrados 3,4 mil casos de SRAG, 63% a menos que no mesmo período de 2025 (9,2 mil). Os óbitos passaram de 1,4 mil para 437 na comparação entre os dois anos, uma redução de 69%.”
Vacinação contra a covid
Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.
“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Neste ano, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas no país”, disse, em nota, o ministério.
Veja quem deve se vacinar contra a covid
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses
- Gestantes: uma dose em cada gravidez
- Idosos: uma dose a cada seis meses
- Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano
- População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose