🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

Covid circula em 18 estados e tem tendência de alta há seis semanas

Neste ano, foram registrados 118 851 casos da doença, mas nível é de baixo risco, segundo Ministério da Saúde

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h28
Uma mulher idosa recebe a quarta dose de uma vacina contra a Covid-19, em Mardi, na Espanha
Vacinação é a estratégia mais eficaz para evitar hospitalizações e mortes por covid (Jesus Hellin/Europa Press/Getty Images)
Continua após publicidade
Covid circula em 18 estados e tem tendência de alta há seis semanas Priorize VEJA no Google

A tendência de alta de casos de covid-19 no Brasil é observada há, ao menos seis semanas, e atinge 18 estados brasileiros, de acordo com boletim epidemiológico do Ministério da Saúde com dados até 4 de novembro. Apesar da alta, a pasta diz que todas essas localidades “permanecem em nível de baixo risco”.

Os números do levantamento vão do início do ano à semana epidemiológica 43, quando foram registrados 118 851 casos de síndrome gripal por covid-19.

A pasta informou que modelos ajustados para a série de dados apresentaram a tendência de crescimento de notificações nas últimas seis semanas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Siga

Os episódios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contabilizados pelo Boletim Infogripe (da Fiocruz) e divulgados na semana passada, também foram considerados.

Continua após a publicidade

“Em relação à covid-19, há leve sinal de aumento dos casos graves em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades”, diz o documento. “No entanto, os casos graves por covid-19 permanecem em níveis baixos no país.”

O crescimento das infecções pelo Sars-CoV-2 foi observado ainda em laboratórios particulares nas últimas nove semanas.

Continua após a publicidade

De acordo com o Ministério da Saúde, a alta de episódios era esperada. “Este aumento de positividade segue uma tendência dos anos anteriores, onde já observávamos uma onda de covid-19 no segundo semestre.”

Apesar disso, o ministério informou que o país registra uma redução nos casos de covid-19 de 68,8% em relação ao mesmo período de 2025.

Continua após a publicidade

“Foram registrados 3,4 mil casos de SRAG, 63% a menos que no mesmo período de 2025 (9,2 mil). Os óbitos passaram de 1,4 mil para 437 na comparação entre os dois anos, uma redução de 69%.”

Vacinação contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Neste ano, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas no país”, disse, em nota, o ministério.

Continua após a publicidade

Veja quem deve se vacinar contra a covid

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses
  • Gestantes: uma dose em cada gravidez
  • Idosos: uma dose a cada seis meses
  • Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano
  • População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose
Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Ministério da Saúde
Saúde
Vacina
Vacinação
Vírus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).