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Saúde

Covid-19 apresenta sinais de alta em cinco estados, aponta Fiocruz

Boletim também aponta crescimento de casos do metapneumovírus no Sudeste, Sul e Nordeste; crianças pequenas concentram maior incidência

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h00 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h47
Mão de um cientista usando luva azul segurando um frasco de vacina contra COVID-19, com o rótulo COVID-19 Coronavirus Vaccine Injection only visível. O cientista está em segundo plano, desfocado, usando óculos de proteção e jaleco branco, em um laboratório
Principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por Covid-19 é a vacinação (Getty Images/Reprodução)
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O número de casos graves de Covid-19 apresenta sinais de crescimento em cinco estados brasileiros, enquanto infecções por metapneumovírus e rinovírus também avançam em diferentes regiões do país. O alerta consta no novo boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira, 5, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com dados referentes à semana epidemiológica de 25 a 31 de outubro.

Segundo o levantamento, há sinais de aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Apesar da tendência de alta, a incidência permanece em níveis muito baixos, afirma a Fiocruz.

O metapneumovírus também apresenta avanço, principalmente em estados do Sudeste, Sul e Nordeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe estão entre os locais com aumento de registros.

Nas crianças de até 2 anos, a incidência de SRAG é mais elevada e está relacionada principalmente ao rinovírus, ao vírus sincicial respiratório (VSR) e ao metapneumovírus. O rinovírus também aparece como principal responsável pelos óbitos nessa faixa etária. Já entre os idosos com 65 anos ou mais, a mortalidade por SRAG é mais expressiva.

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Nas quatro semanas analisadas, o rinovírus respondeu por 50,1% dos resultados positivos para vírus respiratórios, seguido pelo Sars-CoV-2, causador da Covid-19, com 8,5%. Entre os óbitos com identificação viral no período, o coronavírus correspondeu a 24,1% dos registros positivos.

Desde o início de 2026, foram notificados 171. 369 casos de SRAG no país.

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Desse total, 53,3% tiveram resultado positivo para algum vírus respiratório, enquanto 36,7% apresentaram resultado negativo. Outros 4,4% aguardavam resultado laboratorial.

O monitoramento também identificou duas capitais, Aracaju e João Pessoa, com níveis de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco e tendência de crescimento no longo prazo. Os dados consideram as semanas epidemiológicas mais recentes disponíveis para cada indicador.

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Diante dos sinais de crescimento da Covid-19, a pesquisadora Tatiana Portella, da Fiocruz, reforça a importância da vacinação. “A principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por Covid-19 é a vacinação, por isso é essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus”, diz ela, que faz parte do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe, em nota divulgada no portal da instituição.

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