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Saúde

Quais são os sintomas da variante de covid-19 que está em alta no Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, a variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens identificadas no país em 2026

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h24 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h46
Mulher com cabelo escuro, vestindo um suéter creme, tocando o pescoço com as duas mãos, indicando dor ou desconforto na garganta ou tireoide
Rouquidão é um dos principais sintomas associados à variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus (Reprodução/Getty Images)
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A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, predominou entre as linhagens do Sars-CoV-2 identificadas no Brasil em 2026. Descendente da Ômicron, ela correspondeu a cerca de 90% das amostras analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde, segundo boletim epidemiológico divulgado pela pasta.

Até o momento, não há evidências de que ela cause casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. As vacinas continuam protegendo contra os casos graves da doença, mesmo diante do surgimento de novas linhagens do coronavírus.

A variante é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Variante Sob Monitoramento (VUM), categoria que inclui linhagens do vírus com alterações genéticas que podem modificar suas características, mas cujos impactos ainda não são completamente conhecidos.

O boletim epidemiológico aponta para uma tendência de aumento dos casos de covid-19 em 18 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Todas essas localidades, porém, “permanecem em nível de baixo risco”, segundo o ministério.

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O levantamento reúne dados do início do ano até a semana epidemiológica 43, período em que foram registrados 118.851 casos de síndrome gripal por covid-19 no país.

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Segundo o boletim, a vigilância genômica do Sars-CoV-2 realizada em 2026 contabilizou 2.199 sequenciamentos de amostras coletadas entre o início do ano e a 42ª semana epidemiológica. Nesse período, foram identificadas 127 linhagens diferentes do vírus. Entre elas está a XFG, que tem sido associada principalmente à rouquidão.

O monitoramento identificou ainda amostras de JN.1, uma subvariante da Ômicron classificada pela OMS como Variante de Interesse (VOI), pois tem alterações genéticas com potencial de afetar características do vírus.

“Entre as linhagens identificadas, predominaram XFG e suas linhagens descendentes, que corresponderam a cerca de 90% dos sequenciamentos“, afirma a pasta.

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A distribuição dessas linhagens também apresentou um padrão semelhante nas diferentes regiões do Brasil, de acordo com o ministério.

O boletim aponta ainda que, apesar da alta de infecções, os casos graves de covid-19 “permanecem baixos” no país. “Em relação à covid-19, há leve sinal de aumento dos casos graves em Mato Grosso, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, embora a incidência permaneça baixa nessas localidades”, diz o documento.

Quais são os sintomas da variante XFG

Os sintomas da XFG são muito parecidos com os de outras subvariantes da Ômicron. Entre as manifestações mais comuns estão dor de garganta, rouquidão e alteração na voz, que pode ficar mais áspera ou acompanhada de sensação de irritação na região. Veja mais sinais abaixo:

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  • Garganta: dor de garganta, rouquidão, voz áspera ou sensação de “arranhar” na garganta;
  • Vias respiratórias: tosse seca, congestão nasal, coriza e espirros;
  • Sistêmicos: febre (geralmente baixa), fadiga, cansaço e dores de cabeça ou no corpo.

A intensidade e a combinação dos sintomas podem variar de uma pessoa para outra.

Vacinação contra a covid

Desde a chegada dos imunizantes, ainda quando o mundo sofria com a pandemia de covid-19, é um consenso que a vacinação é a melhor estratégia para evitar hospitalização e mortes pela doença.

“A principal forma de prevenção contra a covid-19 é a vacinação, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Neste ano, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas no país”, disse, em nota, o ministério.

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Veja quem deve se vacinar contra a covid

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: 3 doses
  • Gestantes: uma dose em cada gravidez
  • Idosos: uma dose a cada seis meses
  • Pessoas imunocomprometidas, que vivem com deficiência permanente ou com comorbidades: uma dose por ano
  • População de 5 a 59 anos ainda não vacinada: 1 dose
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