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Saúde

De dor de garganta à rouquidão: as particularidades da variante associada ao aumento de casos de covid-19 no país

Subvariante da Ômicron, a XFG correspondeu a 90% das amostras testadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde até o final de outubro

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h05 | Atualizado em 12 nov 2026, 14h22
Mão enluvada branca segura um tubo de ensaio com sangue e rótulo COVID-19 Positive, acima de outros tubos com tampas azuis em uma superfície clara
Recente alta de casos de covid-19 no país está ligada à variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus (Reprodução/Getty Images)
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A variante XFG do coronavírus, também conhecida como Stratus, é atualmente responsável pela maioria dos casos de covid-19 registrados no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, ela corresponde a 90% das amostras testadas pela vigilância genômica do órgão até o final de outubro.

Não há evidências de que a variante, identificada pela primeira vez no país em 2025, provoque casos mais graves da doença, maior taxa de hospitalização ou aumento de óbitos. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenir quadros severos da condição, especialmente entre os grupos de maior risco.

Os sintomas da XFG são muito parecidos com os de outras subvariantes da Ômicron. Entre as manifestações mais comuns estão dor de garganta, rouquidão e alteração na voz, que pode ficar mais áspera ou acompanhada de sensação de irritação na região.

Febre, coriza e dor no corpo também estão associados à variante. A hiperemia conjuntival, um quadro semelhante à conjuntivite, aparece em alguns casos, acrescenta Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI).

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A intensidade e a combinação dos sintomas podem variar de uma pessoa para outra. Além disso, não existe um sinal clínico exclusivo que permita identificar a XFG sem a realização de exames laboratoriais.

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“Ao contrário de outras variantes, que davam um quadro clínico distinto dos outros vírus respiratórios, com sintomas como perda de olfato e alteração do paladar, essa variante não tem nenhuma característica especial em relação aos sintomas”, avalia a infectologista, que também é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Um estudo publicado em janeiro deste ano na revista científica Journal of Epidemiology and Global Health analisou as características genéticas, clínicas e epidemiológicas da XFG e suas possíveis implicações para a saúde pública.

Segundo os pesquisadores, “um ligeiro aumento na rouquidão ou voz áspera foi observado em pequenos grupos”, mas o dado não foi confirmado estatisticamente. Ou seja, ainda não há evidências suficientes para considerá-la um sintoma característico da variante.

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O estudo também destaca que a XFG “exemplifica a evolução contínua e silenciosa do Sars-CoV-2“. A boa notícia é que a variante demonstra uma “capacidade modesta” de escapar dos anticorpos estimulados pelas vacinas atualmente disponíveis.

“Não há indícios de aumento da gravidade clínica em comparação com as sublinhagens Ômicron mais recentes”, acrescentam os pesquisadores.

“A mensagem prática permanece a mesma: mantenha a vacinação em dia quando elegível e procure atendimento médico oportuno quando estiver em maior risco”, conclui o estudo.

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A XFG é uma linhagem recombinante, formada a partir de duas descendentes da variante Ômicron: LF.7 e LP.8.1.2. A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificá-la como uma Variante Sob Monitoramento (VUM) em 25 de junho de 2025, devido ao aumento de sua circulação em diferentes regiões do mundo.

Veja quem deve se vacinar contra a covid

O Sars-CoV-2, causador da covid-19, está elevando o número de infecções em 18 estados há, ao menos, seis semanas, de acordo com boletim do Ministério da Saúde. Desde o começo do ano até 4 de novembro, foram registrados 118 851 casos de síndrome gripal pelo vírus.

Embora a pasta classifique que o nível é de baixo risco nessas localidades, a covid é uma doença que pode evoluir para casos graves e mortes em grupos mais vulneráveis, como bebês, idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.

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Nessas populações, o sistema imunológico acaba sendo mais frágil e, sem a vacinação correta, o vírus encontra terreno para se alastrar e causar danos.

Por isso, o Ministério da Saúde elaborou uma estratégia de vacinação que contempla esses grupos:

  • Bebês de 6 meses a crianças de 5 anos nunca vacinadas: três doses da vacina, sendo a segunda dose quatro semanas depois da primeira e a terceira oito semanas depois da segunda dose
  • Gestantes: uma dose a cada gestação
  • Pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos: uma dose a cada seis meses
  • Pessoas com comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão: uma dose por ano
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