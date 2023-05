Remédio oral para obesidade alcança redução de peso similar ao injetável

Um novo estudo divulgado pela farmacêutica Novo Nordisk apontou que um comprimido diário de semaglutida é eficaz para a redução de peso em pacientes obesos ou com sobrepeso e ao menos uma comorbidade. Na pesquisa de fase 3, realizada com 667 adultos e divulgada nesta segunda-feira, 22, a dose oral de 50 mg alcançou emagrecimento similar à versão injetável de 2,4 mg no período de 68 semanas: perda em torno de 17% do peso corporal, o que pode ser uma boa notícia para quem tem medo de agulha.

Os voluntários tinham peso médio de 105,4 kg no início do estudo e foram divididos em dois grupos que adotaram medidas para mudanças de hábitos, mas apenas um estava tomando a medicação. No grupo da semaglutida, a redução de peso chegou a 17,4% no período, índice que não superou 2% no grupo placebo (1,8%).

Segundo a empresa, 89,2% daqueles que receberam a dose oral atingiram perda de peso de 5% ou mais no período do estudo. Com placebo, foram 24,5%. Na dose de 2,4 mg de injeção aplicada uma vez por semana, o medicamento Wegovy, também da farmacêutica, reduziu o peso dos obesos em 17%.

“A escolha entre um comprimido diário ou injeção semanal para obesidade tem o potencial de oferecer aos pacientes e profissionais de saúde a oportunidade de escolher o que melhor se adapta às preferências individuais de tratamento”, afirmou, em nota, Martin Holst Lange, vice-presidente executivo de Desenvolvimento da Novo Nordisk. A empresa planeja solicitar a autorização do medicamento nos Estados Unidos e na Europa ainda neste ano.

A semaglutida faz parte de uma nova geração de fármacos para o tratamento de diabetes tipo 2 que atuam em receptores do GLP-1, hormônio produzido pelos intestinos, responsável pela sensação de saciedade. Além do Wegovy, o Ozempic também tem a substância, mas os remédios têm sido usados de forma equivocada para fins estéticos.

Pfizer divulga eficácia para perda de peso com nova droga

A farmacêutica Pfizer publicou no periódico The Journal of the American Medical Association (JAMA) um ensaio de fase 2 com uma nova droga que também atua no GLP-1, chamada danuglipron, e foi capaz de reduzir o peso de pacientes obesos com diabetes tipo 2.

No estudo, que contou com 411 participantes, foi observada redução de peso nos voluntários que receberam a dose de 120 mg dos comprimidos duas vezes por dia após 16 semanas de tratamento.

“A perda de peso com danuglipron no estudo atual é de magnitude semelhante àquela observada nos dados de fase 2 para administração oral semaglutida e os agonistas injetáveis ​​de GLP-1R durante períodos de administração semelhantes”, informaram os pesquisadores.