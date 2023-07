Racismo contribui para obesidade infantil, diz estudo

Os impactos do racismo sistemático, que oprime, humilha e nega direitos básicos, são vários, e cada dia mais se comprova que eles fazem as pessoas adoecerem.

De acordo com um estudo publicado no periódico JAMA Network Open, na terça, 11, crianças negras a partir dos 9 anos são mais propensas a se enquadrar na definição de obesidade ao enfrentar discriminação um ano antes.

A investigação encontrou grandes diferenças raciais nas taxas de obesidade de mais de 6.000 crianças de 9 a 11 anos. Menos de 7% das crianças identificadas como brancas atendem à definição médica de obesidade, em comparação com 9% dos asiático-americanos, 18% dos hispânicos de qualquer raça, 21% dos nativos americanos ou nativos do Alasca e mais de 24% dos negros americanos.

Quanto mais discriminação racial uma criança relatou ter sido exposta em uma entrevista inicial entre 2017 e 2019, maior a probabilidade de ter um alto índice de massa corporal um ano depois.

Mais de 24% das crianças cujos pais estavam na categoria de renda mais baixa tinham maior probabilidade de atender à definição de obesidade, em comparação com apenas 4% das crianças com pais na categoria de renda mais alta e crianças cujos pais tinham um diploma de ensino médio ou menos eram mais propensos a ter obesidade do que aqueles cujos pais tinham um diploma de pós-graduação.

Embora a ligação entre racismo e obesidade tenha sido presumida há muito tempo, essa foi uma confirmação clara em crianças pequenas, disse o coautor do trabalho Adolfo Cuevas, especialista em racismo e saúde da Escola de Saúde Pública Global da NYU.

Crianças não brancas são “capazes de ver que estão sendo tratadas injustamente com base em seu tom de pele”, disse Cuevas. “E isso tem enormes implicações para sua trajetória de vida quando se trata de sua saúde.”

Escolas discriminatórias

Crianças negras de famílias mais ricas eram mais propensas a relatar tratamentos injustos por causa de sua raça do que crianças negras de famílias menos favorecidas financeiramente.



Cuevas disse suspeitar que isso ocorre porque crianças de famílias mais ricas tiveram mais interações com crianças e adultos de outras raças, enquanto crianças negras de famílias de baixa renda provavelmente vivem vidas mais segregadas. “Esta é a faca de dois gumes de ser negro na América”, disse ele.

As crianças identificaram principalmente professores, outras crianças na escola e adultos fora da escola como os mais propensos a tratá-los injustamente por causa de sua raça ou etnia. As escolas, disse Cuevas, são “um ambiente no qual realmente devemos nos concentrar para criar um lugar inclusivo”.

Não só obesidade

Um estudo na Geórgia descobriu que adolescentes que relataram ter sido expostos a muita discriminação racial tinham níveis mais altos de hormônios do estresse, pressão alta, peso mais alto e níveis mais altos de inflamação quando tinham 20 anos do que adolescentes sem essa exposição. Mas aqueles com relacionamentos de boa qualidade com pais, professores e amigos não sofreram consequências tão graves para a saúde, mostrou o estudo.

Outro estudo no Canadá investigou por que a taxa de suicídio entre os jovens da Primeira Nação era a mais alta do mundo, mas distribuída de forma desigual.



Os pesquisadores descobriram que as comunidades indígenas não tinham problemas de suicídio se estivessem fortemente envolvidas no movimento pelos direitos às suas terras históricas e controle de seus próprios serviços e escolas.

