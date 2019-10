Quatro alimentos que parecem light, mas não são

O site especializado Medical Xpress preparou uma lista com quatro alimentos que parecem ser mais leves do que realmente são. Confira:

1. Sushi

O sushi costuma ser considerado uma refeição saudável já que levam peixes, como salmão, que é rico em ômega 3, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Outros rolinhos são feitos com frutas, como manga, e legumes, como pepino. Mas o sushi também leva na composição altas porções de arroz (geralmente o branco), que tem muitos carboidratos e fornece várias calorias.

Para não abandonar a comida japonesa, uma opção é pedir que os rolinhos sejam feitos com arroz integral. Na hora de escolher os acompanhamentos, fique de olho no molho shoyu, pois ele é rico em sal. A atenção também deve ser dirigida aos molhos feitos com maionese, que também têm inúmeras calorias.

2. Chips de beterraba e cenoura

Muitos lanches industrializados podem parecer light, pois têm como ingredientes principais alguns vegetais ricos em nutrientes, como a beterraba e a cenoura. Esse é o caso dos chips, por exemplo. Porém, mais da metade das calorias desses alimentos provém do óleo. Por exemplo, 28 gramas de chips (mesmo os feitos com cenoura ou beterraba) equivalem a 170 gramas de batata-doce. Ou seja, a única coisa que se ganha comendo esses chips são calorias, pois até mesmo os nutrientes são escassos.

3. Avelã e chocolate amargo

Quando industrializados, esses alimentos costumam conter muito óleo e açúcar. Mas, se gostar muito da combinação, você mesmo pode prepará-la. Basta torrar as avelãs e depois mergulhá-las no chocolate amargo. Se gostar de creme de avelã, a dica é processar as oleoginosas recém-torradas até formar uma pasta, misturando em seguida com o chocolate derretido.

4. Muffins

No Brasil, os muffins não são muito populares, mas algumas pessoas gostam de comê-los de vez em quando. O problema é que seus principais ingredientes são farinha de trigo branca e açúcar, além de margarina. O mesmo vale para cupcakes.