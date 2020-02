Estudo mostra que puberdade das meninas começa cada vez mais cedo

As meninas estão entrando na puberdade um ano antes do que costumava ocorrer em 1970, mostra um estudo global sobre o crescimento dos seios, o primeiro sinal clínico do amadurecimento do corpo feminino.

A idade do desenvolvimento dos seios diminuiu três meses por década entre os anos de 1977 e 2013. A análise foi montada a partir de dados coletados em trinta diferentes levantamentos sobre o assunto.

Os impactos causados na saúde por esse amadurecimento antecipado ainda não são claros, aponta Alexander Busch, co-autor da pesquisa e especialista do Hospital Nacional da Dinamarca. No entanto, o profissional ressaltou que o último sinal da puberdade feminina, a menstruação, quando ocorre antes do tempo pode estar relacionado com o aumento de quadros de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alergias.

A idade média para o início do desenvolvimento dos seios é de 10 a 11 anos na Europa, 10 anos no Oriente Médio, 9 a 11 anos na Ásia, 9 a 10 anos nos Estados Unidos e 10 a 13 anos na África.

Os pesquisadores ainda não conseguem definir as razões para a alteração, mas pontuam uma série de fatores que podem ter contribuído para a mudança. Um deles é a obesidade.

O aumento do índice de massa corporal (IMC), por exemplo, está associado ao início da menstruação e ao desenvolvimento precoce das glândulas mamárias. “O tecido adiposo é uma parte importante do nosso sistema hormonal, produzindo e metabolizando hormônios”, diz Busch. “Desse modo, um IMC alto para idade tem sua contribuição”.

Outros fatores como a exposição a componentes químicos no ambiente também são cotados como fatores que podem acelerar a época em que puberdade ocorre, Busch aponta. O estudo foi publicado no periódico médico JAMA Pediatrics.