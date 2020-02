Insulina em pó chega às farmácias com preços a partir de 1 900 reais

As farmácias brasileiras começaram a receber o primeiro tipo de insulina em pó do mercado. O medicamento chama-se Afrezza e é voltado aos pacientes que tratam de diabetes. Os preços partem dos 1 900 reais.

O uso é feito por meio da inalação. Até então, o mercado contava apenas com versões injetáveis. No novo formato, a insulina acessa os pulmões e só depois chega à corrente sanguínea, onde deve diminuir os níveis de açúcar.

A venda do remédio foi liberada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no ano passado. O valor de 1900 reais é oferecido aos cadastrados em um programa de pacientes, no site do laboratório Biomm, responsável por sua manipulação. Fora desse plano, o preço original sobe para 2 535,64 reais. A dosagem nesta modalidade tem duração estimada para um mês de uso — mas esse tempo pode mudar, a depender da aplicação prescrita pelo médico.

Apesar da facilidade prometida, o produto têm restrições junto a fumantes, pacientes pulmonares e menores de 18 anos. Além disso, ela não deve substituir de vez o método injetável, que tem ação prolongada. A inalação do medicamento deve ocorrer três vezes ao dia, antes das refeições. De acordo com o laboratório, a ação no organismo ocorre em até 15 minutos após a aplicação.