Protocolo para desfile em São Paulo será finalizado até quinta-feira, 21

O protocolo sanitário para a realização dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, será finalizado até a próxima quinta-feira, 20, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Nesta segunda-feira, 17, foi realizada a segunda reunião entre a pasta e representantes da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) e da União das Escolas de Samba Paulistanas. No início deste mês, a prefeitura de São Paulo anunciou o cancelamento do carnaval de rua por causa da explosão de casos de Covid-19 e de gripe.

Na ocasião, de acordo com a secretaria, foram apresentados dados sobre a situação epidemiológica da capital e pontos do protocolo foram discutidos. Também participaram membros da São Paulo Turismo (SPTuris), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e das secretarias de Cultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Esportes e Lazer, Segurança Urbana e de Mobilidade e Trânsito.

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo devem ser realizados nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e no dia 5 de março. Em seu site, a Liga-SP informa que, para comprar os ingressos, é necessário comprovar a vacinação contra a Covid-19 com, ao menos, duas doses das vacinas disponíveis.

Em comunicado divulgado no último dia 6, a Liga informou que tem o objetivo de realizar os desfiles de acordo com as regras que forem estabelecidas. “Queremos, de antemão, manifestar nossa completa disposição em acatar toda e qualquer recomendação das autoridades de saúde para um Carnaval SP 2022 seguro, como tem sido feito desde o início da pandemia.”