Positividade de testes para SARS-CoV-2 cai de 60% para 9,9% em 3 meses

O percentual de testes positivos para SARS-CoV-2 caiu de 60% em dezembro, com a chegada da variante de preocupação ômicron, para 9,9% na semana entre 6 e 12 deste mês, de acordo com um levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) divulgado nesta quarta-feira, 16.

O balanço, feito em parceria com os laboratórios particulares Dasa, DB Molecular e Hlagyn, detectou aumento na positividade de testes para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por infecções que podem levar a casos graves em crianças. No mês passado, o índice de exames positivos era de 0,5%. A análise da semana apontou crescimento para 5,2%. Segundo o ITpS, 77% dos casos estavam em crianças de 0 a 9 anos.

“O Vírus Sincicial Respiratório circula principalmente entre maio e setembro, mas também está presente em outros períodos do ano. É essencial que os pais fiquem atentos a sintomas similares aos da gripe em crianças e evitem enviá-las doentes à escola”, diz o pesquisador científico do ITpS Anderson Brito, responsável pelo levantamento. Ele recomenda que o uso de máscara seja mantido no ambiente escolar e em locais fechados.

Entre 19 de dezembro de 2021 e 12 de março deste ano, o instituto fez a análise de 528.393 testes moleculares para diagnóstico de SARS-CoV-2, Influenza A ou VSR com amostras coletadas principalmente nas regiões Sudeste e do Centro-Oeste, totalizando 94%.

A análise constatou que, até o momento, a sublinhagem BA.2 da variante ômicron causa impactos no Brasil como o aumento de casos observado em países da Europa, como o Reino Unido.

