Por que é preciso estimular o contato das crianças com a água

Evidências crescentes mostram que passar tempo dentro e ao redor de espaços verdes, como parques e bosques na idade adulta, está associado à redução do estresse e a uma melhor saúde mental. No entanto, nesse mesmo sentido, sabemos muito menos sobre os benefícios da nossa relação com os chamados espaços azuis, aqueles rodeados por águas.

Uma nova pesquisa baseada em dados de dezoito países concluiu que adultos com saúde mental saudável em geral passaram bastante tempo brincando em ou ao redor de águas costeiras e outros corpos d’água, como rios e lagos, quando crianças.

“Nossas descobertas sugerem que construir familiaridade e confiança dentro e ao redor de espaços azuis durante a infância pode estimular uma alegria inerente à natureza e encorajar as pessoas a buscar experiências recreativas nesses espaços com consequências benéficas para a mente na vida adulta”, disse Valeria Vitale, autora do estudo.

Os relatos são do BlueHealth International Survey (BIS), uma pesquisa transversal coordenada pelo Centro Europeu de Meio Ambiente e Saúde Humana da Universidade de Exeter. A análise usou dados de mais de quinze mil pessoas em catorze países europeus e de Hong Kong, Canadá, Austrália e Estados Unidos.

Os entrevistados foram solicitados a relembrar suas experiências com espaços azuis entre as idades de zero a dezesseis anos, bem como o contato mais recente com espaços verdes e azuis nas últimas quatro semanas e a saúde mental nas últimas duas semanas.

A pesquisa, publicada no Journal of Environmental Psychology, descobriu que os indivíduos que se lembravam de mais experiências em espaços azuis na infância tendiam a atribuir maior valor intrínseco aos ambientes naturais em geral e a visitá-los com mais frequência quando adultos – cada um dos quais, por sua vez, eram associados a um melhor bem-estar mental quando mais velhos.

“As configurações de água podem ser perigosas para as crianças, e os pais estão certos em ser cautelosos”, explica Leanne Martin, co-autora e pesquisadora do Centro Europeu de Meio Ambiente e Saúde Humana. “Esta pesquisa sugere, no entanto, que apoiar as crianças a se sentirem confortáveis ​​nesses ambientes e desenvolver habilidades como nadar em tenra idade pode ter benefícios ao longo da vida não reconhecidos anteriormente”.

