Por que cada vez mais homens fazem cirurgia plástica

Por Diego Alejandro

Vaidade, autoestima e bem-estar não são só “coisa de mulher”, e cada vez mais os homens levam essa ideia ao pé da letra. É o que indica um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP): em um período de cinco anos, a parcela masculina saltou de 5% das cirurgias realizadas no país para 30%, representando um aumento significativo de 72 mil para 276 mil procedimentos anualmente.

Ginecomastia (redução das mamas masculinas), lipoaspiração (remoção de gordura localizada) e rinoplastia ( cirurgia no nariz) são os procedimentos mais buscados por eles. Transplantes capilares, que podem facilmente ultrapassar os R$ 30 mil, também englobam a lista.

Esse crescimento está relacionado a uma mudança de mentalidade na sociedade, segundo o cirurgião plástico Yuri Moresco, membro da SBCP. “Aquele antigo estigma em relação às cirurgias estéticas está diminuindo no Brasil. A autoestima está se tornando uma preocupação mais natural para os homens”, diz.

A rinoplastia, por exemplo, pode ser realizada tanto por razões estéticas quanto para corrigir questões funcionais. “Melhora a qualidade respiratória, corrige traumas nasais, afina o nariz, reduz o volume, endireita uma ponta nasal desviada, alinha assimetrias ou pode proporcionar uma estética nasal de acordo com as preferências do paciente”, exemplifica Moresco.

Outro procedimento comum, especialmente após os 60 anos, é a blefaroplastia – cirurgia a que o presidente Lula foi submetido na última semana. Ela é realizada para tratar condições como o excesso de pele nas pálpebras superiores ou inferiores, bolsas de gordura visíveis e a flacidez que podem resultar em uma aparência cansada ou envelhecida.

“Além disso, a popularização dos tratamentos também tem contribuído para uma mudança de hábitos e cuidados”, observa o médico. O Brasil lidera o pódio de mais procedimentos estéticos feitos anualmente e está virando referência global em turismo para essa finalidade. Uma das razões é que os preços das intervenções por aqui são entre 20 e 30% menores do que nos Estados Unidos.

Moresco ainda destaca que, em sua clínica, a procura por cirurgias masculinas já representa um em cada três procedimentos. A maioria dos atendimentos está relacionada a preocupações com a melhora na aparência da pele, por meio de lifting de pescoço e aplicação de botox, e no contorno do rosto. “Os homens entenderam que a face e o corpo andam em sincronia. Muitos pacientes da clínica são indicações de suas próprias esposas”, revela o cirurgião.

