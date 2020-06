Pesquisadores identificam medicamento que reduz mortes por Covid-19

Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, afirmaram nesta terça-feira, 16, que foi identificado o primeiro medicamento comprovado a reduzir mortes por coronavírus. Um estudo clínico com a droga foi feito com 6.000 pacientes no Reino Unido e mostrou que a dexametasona, um corticoide, apresentou resultados positivos.

Em pacientes que receberam ventilação, a quantidade de mortes foi reduzida em um terço. No caso de pacientes que tiveram tratamento apenas com oxigênio, a redução de óbitos chegou a um quinto. Os cientistas disseram que não encontraram benefícios em pacientes que não precisaram de suporte respiratório.

ASSINE VEJA Clique e Assine

De acordo com o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, o NHS, vão passar a usar a droga no tratamento contra a Covid-19. O governo começou a estocar dexametasona há alguns meses porque acreditava no potencial do medicamento e 200.000 doses estão disponíveis para a população.

Em um comunicado, o professor de doenças infecciosas emergentes na Universidade de Oxford e um dos autores do estudo, Peter Horby, afirmou que a “dexametasona é a primeira droga a mostrar uma melhoria na taxa de sobrevivência por Covid-19. O benefício de sobrevivência é evidente e eficaz em pacientes que estão doentes o suficiente para precisarem de tratamento com oxigênio”.