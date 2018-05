Pensando em engravidar? Evite fast food e aumente as porções de frutas

Mulheres que comem mais fast food têm mais dificuldades para engravidar, sugere um estudo publicado na semana passada na revista Human Reproduction. De acordo com os pesquisadores, o tempo de concepção das que tinham dieta diária rica em frutas era menor do que aquelas que comiam hambúrguer e pizza com frequência, por exemplo.

De acordo com a publicação, o estudo analisou a dieta de 5.598 mulheres grávidas pela primeira vez em países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Irlanda. Os resultados mostraram que comer frutas menos de três vezes por mês aumenta (cerca de meio mês) o tempo de concepção, enquanto o consumo excessivo de fast food (quatro ou mais vezes por semana) amplia o período de concepção para quase um mês.

“Pequenas modificações na ingestão alimentar podem trazer benefícios para a melhoria da fertilidade. Nossos dados mostram que o consumo frequente de fast foods atrasa o tempo para a gravidez”, disse Jessica Grieger, pesquisadora da Universidade de Adelaide, na Austrália.

Dieta e Fertilidade

A análise dos dados iniciais sobre a infertilidade das participantes indicou que a possibilidade de elas não engravidarem durante o período de um ano era, em média, de 8%. Entretanto, o risco de infertilidade para aquelas que consumiam menos frutas aumentava para 12%. O aumento atingia os 16% para as mulheres que consumiam fast food (hambúrgueres, pizza, frango frito e batatas fritas). “Nós sabemos que as mulheres obesas ou com excesso de peso muitas vezes têm problemas com ciclos irregulares e infertilidade; por isso, conceber pode levar mais tempo.

Para entender melhor a relação entre dieta e infertilidade, os cientistas fizeram questionários que detalhavam a dieta do mês anterior à concepção e a frequência com que as participantes ingeriam comidas gordurosas (fast food) e alimentos saudáveis (frutas, legumes e peixes). Todas as respostas foram baseadas na memória das mulheres uma vez que já estava grávidas no período de realização do estudo. Outra descoberta surpreendente indicou que o consumo pré-gravidez de vegetais, folhas verdes ou peixes não afetou o tempo de concepção.

Recomendações para mães e pais

Apesar de os resultados serem reveladores, a equipe de pesquisa admitiu que a dieta dos pais também influência na concepção, por isso, a falta de informações sobre a dieta deles é o ponto fraco do estudo. “Uma revisão recente sobre dietas masculinas e marcadores de fertilidade indicou que a ingestão mais alta de frutas e vegetais estava associada ao aumento da motilidade espermática, enquanto uma maior ingestão de alimentos ricos em gordura e doces pode diminuir a qualidade do sêmen”, contou Jessica.

Ainda assim, especialistas recomendam que homens e mulheres tentando conceber devem mudar a dieta já durante o planejamento da gravidez — não apenas para ajudar no processo de fertilidade para ambos, como também para facilitar as alterações nos hábitos alimentares, que geralmente acontecem com a maioria das mulheres grávidas.

“Em geral, o estudo sustenta algo que muitos profissionais da saúde já dizem de modo intuitivo: refeições saudáveis são benéficas para casais que estejam tentando ter filhos”, afirmou Gino Percoraro, da Universidade de Queensland, na Austrália.