Pelo menos 3 capitais já têm queda nos óbitos e internações de idosos

A vacinação no Brasil começou há pouco mais de um mês. Até este sábado, 27, 15,1 milhões de pessoas foram vacinadas. Embora a campanha de imunização avance a passos lentos no país, diversas capitais já começam a apresentar queda nas internações e óbitos na faixa etária de idosos que já foram vacinados.

No Rio de Janeiro, por exemplo, houve queda de 34% nas mortes por Covid-19 de idosos com 90 anos ou mais de janeiro para fevereiro deste ano. Também houve uma redução de 30% nas internações dessa faixa etária na rede da capital no período. Em São Paulo, dados preliminares apontam que o número de novas internações de idosos com 90 anos ou mais pela doença caiu 57,7% após o início da campanha de vacinação. O número de óbitos nessa faixa etária também teve redução de 70%.

Nos idosos de 85 a 89 anos, a capital paulista observou queda de 51,3% no número de mortes confirmadas entre janeiro e fevereiro de 2021. O número de internações entre idosos de 85 e 89 anos, por sua vez, apresentou queda de 37,24%.

No Distrito Federal, as internações de idosos com 80 anos ou mais em unidades de terapia intensiva da rede pública caíram 45%. No Ceará, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, houve redução de 46% na taxa de internação da população idosa vacinada, em comparação a de não imunizados.

Vale ressaltar que os dados são positivos, mas a pandemia continua fora de controle no país, com altos números diários de novos casos e mortes pela Covid-19. Neste sábado, 27, a média móvel de novos casos e óbitos confirmados, segundo levantamento de VEJA, é de 77.129 e 2.542,6, respectivamente.

Confira os números da vacinação contra Covid-19 no país: