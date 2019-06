Câncer: os novos tratamentos no maior congresso oncológico do mundo

A reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clinica (ASCO, na sigla em inglês), que termina nesta terça-feira, em Chicago, nos Estados Unidos, apresentou grandes novidades sobre os métodos para tratar diversos tipos de cânceres. O principal foco das discussões foi a utilização da terapia de combinação e da terapia direcionada como método de ataque mais direto ao tumor. Especialistas do mundo inteiro apresentaram estudos importantes na área do câncer de próstata, câncer de fígado e câncer de pâncreas.

Em vídeo, de Chicago, o médico Fernando Maluf, diretor do serviço de oncologia clínica da BP Mirante e oncologista do Hospital Albert Einstein, relacionou para VEJA as descobertas mais importantes do congresso.

Confira: