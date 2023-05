OMS anuncia fim da emergência de saúde pública internacional por Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira, 5, o fim da Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (PHEIC, na sigla em inglês) para a Covid-19, encerrando o mais alto nível de alerta da entidade para uma doença, mantido para a pandemia de Covid-19 por mais de três anos.

A decisão ocorreu após a 15ª reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que revisou o quadro e concluiu que o mundo vive, neste momento, um problema de saúde estabelecido e contínuo. A mostra disso é a queda de casos e hospitalizações pela doença. Outro fator considerado foi alto índice de população vacinada contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, foram registrados 765 milhões de casos e 6,9 milhões de mortes.

Segundo a entidade, até o momento, foram aplicadas 13,3 bilhões de doses das vacinas disponíveis contra a doença, de modo que, 89% dos profissionais de saúde e 82% dos adultos com mais de 60 anos completaram o esquema inicial com duas doses.

Na abertura da reunião sobre o status da emergência, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou a importância de que os cuidados em relação ao vírus não sejam abandonados, porque ele continua em circulação e assim deve permanecer. “Estamos todos cansados ​​desta pandemia e queremos deixá-la para trás. Mas esse vírus veio para ficar e todos os países precisarão aprender a gerenciá-lo junto com outras doenças infecciosas.”

A decisão segue a linha do que vários países vinham adotado, pois já tinham retirado o status de emergência nacional. No mês passado, o presidente americano Joe Biden encaminhou o encerramento da emergência em saúde pública nos Estados Unidos para o próximo dia 11. Ela se encerraria em 11 de abril e foi estendida por mais um mês para evitar um “fim abrupto”. No Brasil, o status foi retirado em abril de 2022, após um anúncio em rede nacional do ex-ministro Marcelo Queiroga.

Como o vírus permanece em circulação nos países, a entidade continua a considerar que o mundo vive uma “pandemia em andamento”. A OMS diz que a avaliação de risco global ainda é considerada alta, mas dados atualizados apontam evidências sólidas de que houve redução dos riscos à saúde por um conjunto de fatores: a imunidade da população pela vacinação e infecção pelo vírus, queda da virulência nas novas sublinhagens da variante de preocupação ômicron e o avanço das técnicas para manejo dos pacientes.

O que muda com a mudança de status?

Com o fim da emergência internacional, a OMS estabeleceu uma série de recomendações para que os países mantenham a vigilância e fortaleçam os sistemas de saúde, inclusive para ter estruturas sólidas e preparo para futuras pandemias.

Entre as recomendações, estão:

Incluir a vacinação contra a Covid-19 nos programas de imunização ao longo da vida

Estabelecer planos de preparação contra pandemias de doenças respiratórias

Restaurar programas de saúde impactados pela pandemia de Covid

Fortalecer programas de vigilância

Manter o apoio à pesquisa

Emergência internacional

A Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional é uma das medidas previstas pelo Regulamento Sanitário Internacional (RSI), estabelecido em 2005, que tem como foco “ajudar a comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo”. Com a declaração, as ações dos países passam a ser coordenadas para evitar que a doença se espalhe ainda mais e cause impactos para as populações e sistemas de saúde.

Até o momento, a emergência foi declarada sete vezes: na pandemia de gripe H1N1 (2009), nos surtos de Ebola (na África Ocidental 2013-2015 e na República Democrática do Congo 2018-2020), poliomielite (2014), Zika vírus (2016), Covid-19 (2020) e Mpox (2022).