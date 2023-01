Governo Biden anuncia possível data do fim de emergência para Covid-19

O governo Joe Biden planeja encerrar a emergência de saúde pública por Covid-19 nos Estados Unidos, declarada em 2020, em 11 de maio deste ano. O status expiraria em 11 de abril e a extensão de prazo também deve valer para a emergência nacional para a doença, cujo encerramento ocorreria em 1º de março. O anúncio foi feito em comunicado divulgado em meio ao debate sobre um projeto de lei para declarar o fim imediato das emergências.

No documento, publicado nesta segunda-feira, 30, a Casa Branca informou seu plano de unificar uma data para ambas as declarações, considerando o compromisso de avisar sobre a rescisão do status com, ao menos, 60 dias de antecedência.

“Um fim abrupto das declarações de emergência criaria um caos generalizado e incerteza em todo o sistema de saúde – para estados, hospitais e consultórios médicos, e, mais importante, para dezenas de milhões de americanos”, destaca o comunicado.

De acordo com o governo, a população mais vulnerável seria a mais impactada pela interrupção das declarações de emergência, pois isso afetaria as medidas de ampliação de assistência do Medicaid, programa de cobertura de saúde para pessoas de baixa renda, determinadas durante a pandemia.

Ainda segundo a gestão Biden, a mudança imediata do status levaria à interrupção de regras especiais para o financiamento extra aos estados. Sem receita, hospitais e lares de idosos poderiam ter de interromper o atendimento até encontrar novos meios para se estabelecer financeiramente.

“Milhões de pacientes, incluindo muitos dos veteranos de nossa nação, que dependem da telessaúde, de repente seriam incapazes de acessar

serviços clínicos e medicamentos. Os afetados de forma mais aguda seriam os indivíduos com necessidades comportamentais de saúde e pacientes rurais”, completa.