Ômicron está presente em 96% das amostras de SARS-CoV-2 do Brasil

O sequenciamento genômicos de 3.739 amostras de SARS-CoV-2 realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou a presença da variante de preocupação ômicron em 95,9% do material analisado. O levantamento, divulgado nesta sexta-feira, 4, considerou dados do período de 14 a 27 de janeiro. Na análise de dezembro, a variante estava presente em 39,4% das amostras.

Os primeiros casos de ômicron foram registrados no Brasil em 30 de novembro do ano passado em São Paulo. Assim como ocorreu em outras partes do mundo, por ser altamente transmissível, ela logo se alastrou e se tornou dominante.

Segundo o relatório da Rede Genômica Fiocruz, das quatro linhagens da variante, o Brasil registra três: BA.1 (2.382 genomas), BA.1.1 (226 genomas) e BA.2 (1 genoma).

Além de dados da rede, o relatório conta com análises do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e das unidades da fundação nos estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Paraná, Bahia e Minas Gerais, e colaboração dos Laboratórios Estaduais de Saúde Pública (LACENs) e da Coordenação-Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde.

